Тетяна Олександрівна Плотнікова

Майже 22 роки вона реалізує себе в Хеседі, спочатку -волонтером, та, зарекомендувавши себе кваліфікованим спеціалістом, отримала призначення на посаду менеджера у сфері культурно- масової роботи Волинського РСП фонду «Хесед Бешт»
Якщо людина талановита – вона талановита у всьому. Це стосується і Тетяни. Співає, не раз нагороджувалась призовими місцями на фестивалях «Шолом, Україно» та «Чернігівська осінь». Танцює і ставить хореографічні композиції , керувала танцювальним колективом «Дрейдл». Має виключні акторські здібності, брала активну участь в роботі театру-студії «Хохма», грала в Пурімшпілях та виставах.
Тетяна систематично вдосконалює особисту професійну підготовку, прагне отримувати нові знання та навики
Кажуть, хто не горить сам – не запалить інших. Це про Тетяну. Вона енергійна, оптимістична, невтомна, з усмішкою на устах та невичерпною позитивною енергетикою надихає всіх навколо. У неї в голові вирує безліч ідей, мрій і планів, які вона діяльно втілює у життя. До неї тягнуться люди різного віку, з усіма знаходить спільну мову, до всіх приязна і чуйна. Саме завдяки Тетяниній емпатіі успішно працюють численні проекти програми «Волонтір ком*юніті». Тетяна своєрідний магніт, яка вміє об*єднати та окрилити людей, за що користується заслуженою любов’ю та повагою.