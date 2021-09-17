Тетяна Григорівна МАГАЛЯС

Адміністративна робота, забезпечення життєдіяльності усіх офісних приміщень Хеседу, розрахунки та оплата комунальних платежів, інвентаризації – словом, усі питання, пов’язані з господарською діяльністю нашого фонду, уже більше десяти років в компетенції і маленьких, але міцних руках Тетяни. Крім того, вона здійснює бухгалтерський супровід грантів, що втілюють у життя менеджери Хеседу.
Чуйна, доброзичлива і щира, Таня завжди готова прийти на допомогу. Вона любить тварин та захоплюється квітникарством. Дбайливо висаджені квіти біля нашого Хеседу – справа в тому числі і її рук. А ще вона – дбайлива господиня і неперевершена кулінарка, час від часу балує колектив своїми кухонними смаколиками.