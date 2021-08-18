Свято, що настає щотижня

Найбільше наше торжество, Шабат, ми відзначаємо 52 рази на рік, і дуже часто – в громаді, бо зустрічати всі єврейські свята разом стало нашою непорушною традицією.

«Сказав Б-г Мойсею: є коштовний дарунок в Моїй скарбниці, і це Субота, і її Я бажаю дати Ізраїлю». Саме цією цитатою з Гемари і розпочався наш Шабат 13 серпня. Зустріли ми його душевно, весело та з дотриманням усіх традицій свята: запаленням свічок, благословенням вина і хал. Єврейські майси ми почерпнули з книги хасидських притч. Там дуже багато цікавих і повчальних історій. А пісні співали традиційні, суботні – Леха доді і Осе шалом. Звучали також неповторні єврейські пісні у виконанні Анатолія Музики та мелодії в запису.

Розділена радість всупереч закону математики не зменшується, а збільшується в рази, тому в залі ніхто не нудьгував.

Субота піднімає нас над повсякденною метушнею. Духовна цінність того дня і її особливий аромат простягаються над буднями, бо саме з Шабату наші будні черпають святість і піднесення.

Побажавши один одному світлої і мирної Суботи, ми розійшлись. А зустрінемось уже на наступному Шабаті 27 серпня.