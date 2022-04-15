Сьогодні видалась напрочуд тепла, сонячна і гарна погода – наче спеціально замовлена до свята Песах. У нашому Хеседі кипить робота: менеджери та волонтери усіх реґіональних представництв фонду підготували традиційні пасхальні тарілки, виноградний сік, вітальні листівки, виготовлені дітьми, і здійснили ряд візитів до клієнтів Денного Центру з метою привітати їх зі святом та нагадати перед Седером, як правильно його проводити.

Те саме завдання стояло сьогодні й перед патронажними працівниками: урочисто поздоровити своїх підопічних, доставити кожному кеару та відрепетирувати (якщо можна так висловитися) хід пасхального Седеру. А прибрали вони домівки та очистили їх від хамца, як велить традиція, ще за кілька днів до настання свята.

Зробити свято нашим клієнтам – приємна й важлива місія, і працівники Хеседу підійшли до її виконання з усією відповідальністю. Віримо, що в усіх єврейських домівках, незважаючи на напружену обстановку в країні, свято буде красивим і урочистим!

Нижче подаємо фотозвіт того, що ми зробили в усіх регіональних представництвах. Наші клієнти отримали ось такі тарілки до свята. А ще ви можете побачити всі етапи Седеру в сім’ї Льва Хіловича та Валентини Миколаївни Цимбергів за участю менеджера фонду Галини Скрипник: запалення свічок, освячення виноградного вина, омовіння рук, карпас, переломлення маци і відкладення її для афікомана, читання Агади, марор, святкова трапеза…

Хаг Песах кашер ве-самеах! Радісного і кашерного Песаха вам!



