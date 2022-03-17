Святкуємо Пурім!

Навіть у цих складних воєнних умовах ми не забуваємо про єврейські традиції. Сьогодні – велике свято Пурім. В цей час воно особливо символічне, тому в кількох словах нагадаємо його історію.

…Перський цар Ахашверош стратив за непослух свою дружину, а натомість одружився на красуні і скромниці Естер, не знаючи, що вона єврейка. Естер переконала царя взяти у радники свого дядька Мордехая. Він був праведним, вченим і мудрим. Як і в кожному царському палаці, там плелися інтриги і змови. І великим професіоналом у цьому був прем’єр-міністр Аман, що люто ненавидів євреїв і хотів повністю знищити цей народ.

Випадково Мордехай підслухав, що два царських прислужники задумали отруїти царя. Він викрив отруйників, ті були страчені, а в царський літопис були внесені рядки про те, що Мордехай врятував царя від наглої смерті.

Якось Аман сказав царю, що народ Персії невдоволений, і треба підкинути йому якихось розваг. «Було б добре, якби ми познущалися з євреїв, це повеселило б народ», – сказав він. Цар погодився та наділив Амана абсолютною владою. Той підготував укази про знищення єврейського народу і розіслав по всіх 127 провінціях імперії. Дата розправи – 13 адара, до того дня заборонено було відкривати пакети з указом. Тобто, робилося все дуже таємно.

Мордехаю наснився віщий сон: пророк Еліягу, чудесний захисник, який завжди попереджав єврейський народ про небезпеку, явився Мордехаю і розкрив йому злочинний план Амана. Вранці Мордехай попросив Естер стати заступницею за свій народ. Настав час зізнатися царю, що вона єврейка і умовити його врятувати своїх вірнопідданих, бо євреї несправедливо оббрехані Аманом. І Естер погодилася ризикувати своїм життям заради порятунку народу (в царя був крутий норов!). У неї було лиш одне прохання до Мордехая: аби він повідомив усім євреям, щоб ті постували і молилися три дні, поки їхня мольба не сягне небес і Б-г не зжалиться над ними. Естер також постувала і молилася три дні, а тоді пішла до царя і розповіла йому все.

Тим часом Аман у себе в дворі спорудив на дереві ешафот для Мордехая висотою в 50 ліктів. А потім віщий сон приснився царю: що стоїть біля його ліжка Аман з піднятим мечем. Він прокинувся, а Аман тут як тут. Без меча, але цар усе зрозумів і наказав повісити Амана на тій вішальниці, яку той спорудив для Мордехая. Наступного дня були страчені 10 синів Амана і 75 тисяч ворогів єврейського народу.

І 14 адара, якраз сьогодні за єврейським календарем, встановлене свято Пурім. В цей день усі євреї святкують, веселяться, посилають один одному подарунки, одягають карнавальні костюми, маски, щедро подають бідним. А напередодні свята, увечері 13 адара, всі євреї постують і читають сувій Естер. Цей сувій написали Естер і її кузен Мордехай після того, як єврейський народ був врятований.

23 століття євреї святкують Пурім. Ворогам синів Ізраїля, Аманам усіх часів, це свято є серйозним попередженням. Для євреїв цей радісний, чудовий день служить вічним джерелом мужності і віри, відданості Б-гу.

Хай не так велелюдно, як завжди, але ми також відзначили свято Пурім. Привітали наших клієнтів зі святом поштовими листівками, пригостили печивом «вуха Амана», подарували їм святкові продовольчі набори. На одному з фото ви бачите волонтерів Хеседу, які готуються розвозити пурімські дарунки малорухомим підопічним. А для учасників проекту «Давай підключимось!» ми влаштували цілий концерт, підготовлений нашими всебічно обдарованими волонтерами! Пропонуємо вашій увазі фрагмент цього веселого життєстверджуючого дійства.

Ми й на мить не сумніваємося в тому, що головного теперішнього Амана чекає та ж доля, яка настигла його історичного двійника. Дай Боже, аби те сталося чимшвидше…

Хаг Пурім самеах, хаверім! Зі святом Пурім, друзі!