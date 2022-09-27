Святкування

Іудеї всього світу зустріли 5783 рік. В молитвах і з радістю. Ну а євреї України – ще й з молитвами за мир та великими надіями на щастя.
Сьогодні наша громада теж відсвяткувала Рош а-Шана. Ми зробили все від нас залежне, щоб торжество було цікавим і веселим. Розповіли учасникам застілля про традиції свята, подивилися відео, брали участь у вікторині, вітали один одного, смакували, окрім інших страв, яблуками з медом та відомим десертом єврейської кухні цимесом, слухали популярні єврейські пісні. А закінчилося свято просто чудово: нас привітав і трубив у шофар рабин м. Хмельницького і Хмельницької області Йосеф Тейтельбаум. Це був не тільки надзвичайно приємний сюрприз, а й благословіння на рік новий.