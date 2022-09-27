Uncategorized Голокост Сьогодні група студентської молоді Хмельниччини відвідала музей та меморіал пам’яті жертв Голокосту. Це важлива частка нашої роботи – розповідати молодим про трагедію єврейського народу в роки Другої світової війни, передавати їм естафету знань про звіряче обличчя фашизму, щоб подібне не Continue Reading

Uncategorized Святкування Іудеї всього світу зустріли 5783 рік. В молитвах і з радістю. Ну а євреї України - ще й з молитвами за мир та великими надіями на щастя. Сьогодні наша громада теж відсвяткувала Рош а-Шана. Ми зробили все від нас залежне, Continue Reading

Uncategorized Газета «Шалом алейхем!» Щороку до дня народження ХБФ «Хесед Бешт» фонд випускає на паперовому носії газету «Шалом алейхем!» (в перекладі «Мир вам!» – актуально, як ніколи). Цей рік також не став винятком. І ось свіжий номер нашого літопису перед святкуванням 23-річчя Хеседу знову Continue Reading

Uncategorized Кам’янець: знайомий і незнайомий Кам’янець-Подільський – місто особливе, з цікавою історією і своїм неповторним характером. Кожна поїздка на його терени відкриває нові незвідані сторінки. Але якщо давні клієнти Хеседу вже не раз мали можливість помилуватися «Квіткою на камені» (Кам’янець називають ще й так), то Continue Reading

Uncategorized Впорядкування кладовища Понад два десятки волонтерів ХБФ «Хесед Бешт» вже вдруге вийшли на прибирання 11-го сектора Хмельницького міського кладовища, що в Шаровечці. Роботи дуже багато: хлопці розчищають чагарники, викошують траву, виносять гіляччя і хмиз. А після напруженої праці традиційно був смачний обід Continue Reading

Uncategorized У нас в гостях – Олексій Радецький Він подарував хмельничанам, котрі беруть участь у проекті «Давай підключимось!», незабутній день. Його гра на акордеоні спрацювала як таблетка від нудьги, депресії, високого тиску, серцевого болю та ряду інших недуг. Не годилося б ставити в один ряд такі різні поняття Continue Reading

Uncategorized Невсипуща турбота «Джойнта» У ці дні фонд «Хесед Бешт» видає клієнтам усіх регіональних представництв гуманітарну допомогу від Американського розподільчого комітету «Джойнт». Господині дуже задоволені наборами, адже вони включають все, що необхідне кожній сім’ї: крупи, макарони, олію, цукор, дефіцитну сіль, рибні та м’ясні консерви Continue Reading

Uncategorized Спорт дарує радість і впевненість Все розвивається, наші спортивні заняття також стали інтенсивнішими, наповненими складнішими вправами. Ми взяли до рук гантелі, підкачали м’язи, стали значно тренованішими, і це додає впевненості в собі. Після занять кожна з нас відчуває невимовну радість тіла, яку дарують активне навантаження Continue Reading

Uncategorized Відсвяткували Шавуот 6 червня єврейська громада Хмельницького зібралася в Хеседі, щоб традиційно в колі знайомих і друзів відзначити Шавуот. Це дуже велике свято, започатковане воно в честь значної події в історії людства – Сінайського Одкровення. В цей день в 2448 році від Continue Reading

Uncategorized Пікніки на честь свята Що ми знаємо про Лаг ба-Омер? Більшість із нас скаже (і будуть праві), що в це веселе свято влаштовуються пікніки з багаттями та шашликами, а діти стріляють з луків, грають рухливі ігри та всіляко забавляються. Але в першу чергу слід Continue Reading

Uncategorized Вони бачили війну… Вони – звідусіль: з Запоріжжя, Луганщини, Донеччини, Харківщини, з інших гарячих куточків країни. Зараз тимчасово зупинилися в Хмельницькому технологічному багатопрофільному ліцеї з загальноосвітніми класами ім. А. Мазура. В очах смуток, і це зрозуміло, вони бачили війну. Але відчаю нема, кожен Continue Reading

Uncategorized Екскурсія, концерт і спілкування Вимушені переселенці – це ще одна категорія, роботі з якою ми приділяємо величезну увагу. Вчора ми відвідали ту частину біженців, котрі поселені у відпочинковому комплексі «Ягода-малина» с. Головчинці. Їм там добре – є повний комфорт, повноцінне триразове харчування, навколо тиша Continue Reading

Uncategorized Займайтеся спортом і будьте здорові! Здоров’я коштує дорого – навіть звичайний візит до лікаря влітає в копієчку, що вже казати про якесь серйозне лікування чи, крий Боже, хірургічну операцію. То краще подбати про гарне самопочуття в інший спосіб: зайнятися спортом. Це точно допомагає. Навіть щоденні Continue Reading

Uncategorized Суттєва допомога У ці дні Хесед займається тим, що у нього виходить найкраще: соціальним захистом. Ми видаємо гігієнічні набори, до яких входять шампуні, зубні пасти, зубні щітки, серветки, предмети інтимної гігієни тощо, а також красиві, спеціально пошиті для наших клієнтів та клієнток Continue Reading

Uncategorized Песах відсвяткувала жіноча група Проекту Кешер￼ Цього року ми святкуємо незвичайний Песах, найжахливіший Вихід у нашому поколінні. Вісімдесят років, що минули з минулої війни, привчили нас до комфорту, спокою та безпеки. До медицини, яка навчилася рятувати більш-менш від усього. До веселого різнобарвного світу, облаштованого Continue Reading

Uncategorized Святкування Песах. Дружно зібралась єврейська громада у концерт-холі Хеседу, щоб традиційно відсвяткувати Песах. Випробування війною – найбільш підходящий час згадати про вихід з Єгипту. Але позбавлення від рабства – це одна з небагатьох річ, про яку євреї мають згадувати не раз в Continue Reading

Uncategorized Святкове вітання! Continue Reading

Uncategorized Свято буде красивим і урочистим! Сьогодні видалась напрочуд тепла, сонячна і гарна погода – наче спеціально замовлена до свята Песах. У нашому Хеседі кипить робота: менеджери та волонтери усіх реґіональних представництв фонду підготували традиційні пасхальні тарілки, виноградний сік, вітальні листівки, виготовлені дітьми, і здійснили ряд Continue Reading

Uncategorized У святому Меджибожі У своїй громаді «Хесед Бешт» зареєстрував чимало переселенців єврейської національності, яких війна погнала із рідних місць на чужину. Ми працюємо з ними навіть більше, як зі своїми. Розуміємо, що їм незмірно важче, ніж місцевим. Вони втратили домівки, роботу, малу батьківщину, Continue Reading

Uncategorized Підтримка від американських дітей Весь світ підтримує Україну в її палкому прагненні захистити рідну землю від ворожої навали. Сьогодні ми отримали до болю, до щему зворушливу звістку від дітей єврейської громади з м. Лорел, штат Меріленд (США). Вони вітають нас зі святом Песах та Continue Reading

Uncategorized В екстремальних умовах Суворі воєнні будні змушують нас працювати в екстремальних умовах. Сказав би хто, що нам доведеться приймати внутрішньо переміщених із зони бойових дій осіб, ми б не повірили. Такого точно ніхто не очікував. Але життя поставило таку задачу – Хесед її Continue Reading

Uncategorized Фандрайзингова компанія Хмельницький благодійний фонд «Хесед Бешт» організовує фандрайзингову компанію, щодо збору коштів для переселенців, які постраждали внаслідок військових дій на території України. В сьогоднішніх реаліях важлива будь-яка допомога для людей, які вимушено покинули свої домівки та виїхали за межі своїх регіонів. Continue Reading

Uncategorized При доброму здоров’ї – до 120! Наприкінці березня ветеран Другої світової війни хмельничанин З. А. Єлевич відсвяткував свою 99 весну. На жаль, не мирну. У сорокових роках минулого століття молодий солдат Зельман боровся з німецькими фашистами пліч-о-пліч з росіянами. А тепер кращі сини і доньки України Continue Reading

Uncategorized Спонсорська підтримка Розуміючи потребу наших клієнтів у продуктах харчування, наші постійні спонсори і добрі друзі із Всесвітнього єврейського фонду допомоги WJR (Великобританія) та Місії «Стіхтінг Рухама» (Нідерланди) подбали про гуманітарну допомогу для підопічних Хеседу. Її отримали не тільки хмельничани, а й клієнти Continue Reading

Uncategorized Кипить робота на гуманітарному фронті У ці тривожні дні Хмельницький Хесед та його регіональні представництва працюють надзвичайно напружено. Працівники фонду вкотре обдзвонили усіх клієнтів, виявили потреби. Комусь необхідні ліки, багатьом - продукти харчування, товари побутової хімії, волонтерська допомога, оплата комунальних послуг тощо. Це був перший Continue Reading

Uncategorized Святкуємо Пурім! Навіть у цих складних воєнних умовах ми не забуваємо про єврейські традиції. Сьогодні – велике свято Пурім. В цей час воно особливо символічне, тому в кількох словах нагадаємо його історію. …Перський цар Ахашверош стратив за непослух свою дружину, а натомість Continue Reading

Uncategorized Наша професія – добрі справи! У ці буремні дні працівники Хмельницького благодійного фонду «Хесед Бешт» напружено працюють і роблять вагомий внесок в наближення перемоги. Наш фронт – благодіяння, добрі справи ми робимо професійно і з задоволенням. Вчора в честь великого єврейського свята Пурім ми передали Continue Reading

Uncategorized Зі святом! Continue Reading

Uncategorized Дорогі друзі! У нас – війна, повномасштабна і жорстока. Здавалося б, у такі моменти не до святкувань… Але Пурім – торжество особливе. Це свято чудес, дивовижного позбавлення від ворогів, порятунку від напасті. І хто знає, можливо, Всевишній приберігає для української багатостраждальної землі Continue Reading