Святкування Песах.

Дружно зібралась єврейська громада у концерт-холі Хеседу, щоб традиційно відсвяткувати Песах. Випробування війною – найбільш підходящий час згадати про вихід з Єгипту. Але позбавлення від рабства – це одна з небагатьох річ, про яку євреї мають згадувати не раз в рік, а щоденно.

Можна без перебільшення сказати, що і клієнти Хеседу, і переселенці, яких ми запросили до нас на свято, сповна відчули теплоту і святість пасхальних днів, доторкнулись до величі Творця, котрий явив чудеса в ті далекі часи.

Запаливши святкові свічки, ми розповіли присутнім про історію свята, нагадали про заповіді. Далі розгорнулося надзвичайно цікаве дійство: звучали пасхальні пісні «Сімха раба», «Дай дайєну», «Ма ніштана» та інші в живому виконанні, учасники заходу активно включалися у єврейські танці й хороводи, правильно відповідали на досить каверзні запитання ведучого, пригощалися святковими стравами. А трапеза була досить багатою, як і годиться у таке велике свято.

Нам вдалося трішечки розважити переселенців, ми бачили, як в їхніх очах тане смуток. Хоч розуміємо, що не надовго – душевні рани загоюються надто повільно. Люди багато натерпілися, втратили оселі, роботу, розгубили рідню, опинилися на чужині. Втім, вони ще раз переконалися, що не лишилися з бідою наодинці. Вся Україна, весь світ огорнули їх увагою й турботою. Всеосяжна підтримка вимушених переселенців разом з відчайдушними зусиллями наших воїнів та волонтерів роблять Україну сильнішою, вселяють віру в нашу швидку перемогу.