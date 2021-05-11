Святкові букети

Отримати квіти приємно, і наші ветерани напередодні Дня Перемоги були щедро ними обдаровані. Але такий тривіальний подарунок, як правило, не запам’ятовується. Підключивши фантазію, працівники Хмельницького Хеседу придбали необхідні продукти і виготовили з них сто розкішних цукерково-фруктових букетів, от вони ветеранам запам’ятаються. Місцевим маломобільним клієнтам та ветеранам букети разом з вітальними листівками доставили волонтери, а в регіони (Кам’янець-Подільський, Шепетівка, Тернопіль, Рівне, Луцьк) посилки з святковими наборами і вітаннями ми відправили Укрпоштою. Отримавши дарунки, ветерани надсилають нам слова вдячності та фотографії
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