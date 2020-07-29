Своє дерево на Святій землі

Наш Хесед започаткував чудову акцію: висаджувати в Ізраїлі іменні дерева. В такий спосіб ми висловлюємо вдячність спонсорам, які допомагають фонду творити добрі справи, а також волонтерам та нашим найактивнішим клієнтам. Уже висаджено 30 дерев в гаю «Україна», і ця робота триватиме й далі. Днями ми вручили восьми власникам сертифікати, які щойно надійшли з Ізраїлю, кожен з них засвідчує, що посадка дерева на честь конкретної людини уже здійснена. Приємно мати такий документ у себе, але куди приємніше знати, що твоє іменне дерево пустило коріння на Святій землі.
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