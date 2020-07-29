Uncategorized Своє дерево на Святій землі Наш Хесед започаткував чудову акцію: висаджувати в Ізраїлі іменні дерева. В такий спосіб ми висловлюємо вдячність спонсорам, які допомагають фонду творити добрі справи, а також волонтерам та нашим найактивнішим клієнтам. Уже висаджено 30 дерев в гаю «Україна», і ця робота Continue Reading

Uncategorized 9 Ава Піст 9 Ава Сьогодні увечері 29 липня заходить Тіш’а бе Ав (в перекладі з івриту Дев'яте ава). Це національний день жалоби і посту у євреїв в пам'ять про руйнування Першого і Другого храмів у Єрусалимі. Цього дня євреї нічого не їдять, не п'ють, навіть не вмиваються, (дозволено лиш мити руки Continue Reading

Uncategorized Идишкайт. Еврейский юмор https://www.youtube.com/watch?v=VD0sj0F5dys Continue Reading

Uncategorized Нагородження Національного конкурсу Благодійна Хмельниччина https://www.youtube.com/watch?v=MDz2ecXT-y8 Continue Reading

Uncategorized Ми народ Подільські легенди. (Малиновський Ц.К.) Вступ. Село Купіль розташоване у верхів'ї Південного Бугу - там річка народжується серед ставків і озер. Археологи, які виявили неподалік стародавні поселення, вважають, що люди селилися тут ще на початку нашої ери. Геродот у розповідях про Скіфію згадував Continue Reading

Uncategorized Перед святом Шавуот Менеджери ХБФ «Хесед Бешт» зустрілись з учасниками групи «Шабат» та волонтерами FSU «Volunteer Community» на платформі Zoom, щоб нагадати про походження свята, традиції, про те, як його відзначати, що ставити на святкову трапезу. Єврейське свято Шавуот ми відзначаємо в честь найбільшої Continue Reading

Uncategorized Дорогі друзі! Сьогодні велике єврейське свято Шавуот. ХБФ «Хесед Бешт» від душі вітає вас та бажає праведного й щасливого життя без ворогів і перешкод, щирих молитов і міцної віри, щедрих дарів природи і багатого стола, веселого настрою й любові. Пам’ятайте про важливі Continue Reading

Uncategorized Подарки к Шавуот 27 мая группа работников и волонтёров ХБФ «Хесед Бешт» побывала у малоподвижных и лежачих клиентов. Во время визитов мы рассказывали о празднике Шавуот, беседовали на разные темы, оказали морально-психологическую поддержку в это непростое время, спрашивали о нуждах и потребностях, вручили Continue Reading

Uncategorized Ми любимо тебе, Єрушалаїм! Сьогодні євреї всього світу святкують день Єрусалиму. Це місто після звільнення і об’єднання в результаті шестиденної війни стало найбільшим у єврейській державі: кожен десятий ізраїльтянин є столичним жителем. Єрусалим - це джерело натхнення і духовного устремління не лише мешканців Ізраїлю і Continue Reading

Uncategorized Вишиванка: код нації Одягну я зранку білу вишиванку, Заплету у косу я червоний мак, Вмиюся росою з зілля на світанку І піду між люди я нарядно так. Хай усі навколо день новий стрічають, Хай співають гучно радісних пісень, Бо сьогодні свято, й весело святкують Українці й друзі вишиванки день! Щорічно у Continue Reading

Uncategorized Без вогнищ, зате з гарячою молитвою в серці… І знову ностальгійно згадується докарантинний час. Оце ми готувалися б зараз до пікніків. Бо ж 12 травня наша хмельницька громада неодмінно зустріла б Лаг Баомер на дачі у Печеськах. Та й усі інші єврейські громади світу традиційно палили б вогні, Continue Reading

Uncategorized І запалали багаття… Лаг-Баомер – чудове єврейське свято, яке дуже полюбилося дорослим і дітворі, адже в цей день прийнято влаштовувати пікніки та інші розваги, а в окремих громадах – навіть дитячі паради. Як правило, в цей день палять багаття та стріляють із лука. Continue Reading

Uncategorized Єврейське щастя ЄВГЕНІЯ ЧАЗОВА Війна… Здається, не було на наших теренах людини, якої б вона не торкнулася чорним крилом. Пам’ятає її і тернополянин Євгеній Чазов, хоч мав на початок війни неповних п’ять літ. Народився Женя в Овручі Житомирської області. У нього були чудові люблячі Continue Reading

Uncategorized Наші вітання ветеранам День Перемоги у війні з нацистською Німеччиною – воістину велике свято. Червона армія розчавила фашистську гадину, і світ зітхнув з полегшенням. Щоб подібне ніколи не повторилося, ми маємо засвоїти уроки Другої світової. І головний з них – людське життя має Continue Reading

Uncategorized Для душевного чаювання Більше чотирьох років члени клубу «Мандрагора», що діє при Тернопільському представництві БФ «Хесед Бешт», виготовляють під керівництвом менеджера Ірини Івшиної трав’яні чаї. Виготовити такі чаї – справа дуже кропітка. Важливий кожен етап роботи. Спершу потрібно заготовити лікарські рослини в певні Continue Reading

Uncategorized Готуємось до нових зустрічей Радість не вічна, але й сум не безконечний, - каже народна мудрість. От-от кануть в Лету печалі карантину, і наш Хесед знову радо розчинить двері для усіх клієнтів. На них чекає приємна несподіванка: оновлена екологічна зона. Ось як умілі майстрині Continue Reading

Uncategorized Піжамна бібліотечка Любій малечі – про цікаві речі Заснована Фондом Гарольда Грінспуна програма «Піжамна бібліотечка» дарує сотням тисяч сімей у всьому світі єврейські дитячі книжечки на рідній для кожної дитини мові. Це барвисті, багато ілюстровані захоплюючі історії, казки, біблейські історії, оповідання, вірші. Написані Continue Reading

Uncategorized Ми солідарні з народом Ізраїлю Хмельницький благодійний фонд «Хесед Бешт» висловлює свою солідарність з народом Ізраїлю, який 4 іяра (в цьому році випадає на 28 квітня) відзначає День пам’яті полеглих у війнах та терактах. Буквально через кілька годин після народження держави Ізраїль в 1948 році Continue Reading

Uncategorized Працюємо для людей У ці важкі й неспокійні дні наш Хесед перебуває на передньому краї боротьби. Боремося не з хворобою – це не в наших силах, а з хандрою й депресивними настроями. А крім моральної підтримки, розвозимо нашим клієнтам продукти для святкування Песаха, Continue Reading

Uncategorized,Інші новини,Новини Долучайтеся до добрих справ Ми так чекали весни, сонечка, виходів на природу чи дачу, але змушені сидіти вдома, перечікувати біду. ХБФ «Хесед Бешт» закритий для відвідувачів, одначе працює: хто може – той дома, хто не має такої можливості – той у кабінетах. З перших Continue Reading

Uncategorized БЛАГАЄМО ПРО ДОПОМОГУ! Чернівецький обласний благодійний фонд «Хесед Шушана в цей непростий час продовжує подавати допомогу своїм підопічним, а це близько шести сотень людей похилого віку. Патронажні працівники фонду закуповують продукти харчування і ліки, допомагають здійснювати догляд, прибирати помешкання, готувати їжу та інше. В Continue Reading

Uncategorized Майстер-клас – просто клас! Смачний майстер-клас зробили волонтерки, учасниці клубу «Бетеавон» фонду «Хесед Бешт» разом з менеджером з харчування Анжелою Таращан. Вони виготовляли і випікали гоменташі – традиційні пурімські ласощі, запозичували одна в одної способи ліплення, рецепти тіста й начинок. Що вийшло – бачите на Continue Reading

Uncategorized Пурім завітав в наш Хесед Яскраво, весело і у повній відповідності з єврейською традицією зустріла свято Пурім наша громада. У програмі – розповідь і відеофільм про свято, єврейський концерт, традиційне пурімське частування. Все, як завжди, нічого нового, адже святу понад 2300 років, але щоразу ми Continue Reading

Uncategorized Святкуємо день рідної мови Хмельниччина – толерантний край. За результатами Всеукраїнського перепису населення 2001 року, в нашій області мешкають представники 90 національностей і народностей. В основному це українці, росіяни, поляки, євреї, білоруси, молдавани, румуни, вірмени. Дещо меншими за чисельністю є етнічні групи азербайджанців, угорців, Continue Reading

Uncategorized Тій драмі нема забуття… 15 лютого 1919 року в Проскурові відбулася трагедія, що забрала життя близько 1600 євреїв. Це був один з найкривавіших погромів в Україні, який отримав назву Проскурівська кривава баня. Єврейська громада зібралася біля пам’ятника жертвам погрому, щоб відзначити 101-шу річницю тієї Continue Reading

Uncategorized "Невідомий Проскурів" https://youtu.be/gPDKzdU8m3U Фільм «Невідомий Проскурів» створено журналістами 33-го каналу. У ньому розповідається про Проскурівський єврейський погром 1919 року. Continue Reading

Uncategorized Медіаграмотність Вільний, самодостатній, критично мислячий = медіаграмотний! У центрі соціальної допомоги м.Хмельницького відбувся тренінг на тему «Медіаграмотність, або як не загубитися в інформаційному хаосі». Ведуча Наталія Бхіндер, кандидатка педагогічних наук, доцентка ХГПА, викладачка, перекладачка, авторка, експертка з медіаграмотності, коуч-тренерка, розповіла присутнім та Continue Reading

Uncategorized Шабат Ту би-Шват Подвійне свято – вдвічі кращий настрій! Свято Ту бі-Шват нагадує євреям, що де б вони не жили – вони нерозривно зв’язані з землею Ізраїля. 10 лютого (15 швата за іудейським календарем) ми будемо відзначати це красиве і життєстверджуюче свято. Його ще Continue Reading

Uncategorized Пам’ятаймо в ім’я миру Катастрофу європейського єврейства і зокрема Голокост на нашій землі працівники та волонтери Хмельницького благодійного фонду «Хесед Бешт» вивчають і досліджують завжди – ця тема невичерпна. Але 27 січня для нас особлива дата. У Міжнародний день пам’яті жертв Голокосту, запроваджений рішенням Continue Reading