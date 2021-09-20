Світлана Анатоліївна Тукало

Вона зробила життя Хеседу яскравішим, барвистішим, внесла в нашу роботу струмінь свіжого повітря. А проявила себе Світлана як людина надзвичайного обдарування ще тоді, коли була волонтером Хеседу. Ми з задоволенням спостерігали, з яким натхненням працює вона з дітьми авторського волонтерського дитячо-юнацького театру «Летючий корабель», яка вона невтомна, переповнена нетривіальними ідеями і планами. Справжнім успіхом стали спектаклі театру про Анну Франк «Ніколи знову», «Всі миші люблять сир», «Я всіх вас люблю», «Пригоди в країні гудзиків» та інші. А тепер її кращі якості стали надбанням нашого колективу. Так само завзято і щиро працює вона з клієнтами «Денного центру», з учасниками «Молодіжного клубу», з дітьми, які відвідують творчі майстерні. Надзвичайно товариська, відкрита, доброзичлива, наша Світланка готова допомогти в організації і проведенні будь-якого заходу. Майстерна господиня, вона приємно дивує нас своїми кулінарними та кондитерськими витворами.
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