Суттєва допомога

У ці дні Хесед займається тим, що у нього виходить найкраще: соціальним захистом. Ми видаємо гігієнічні набори, до яких входять шампуні, зубні пасти, зубні щітки, серветки, предмети інтимної гігієни тощо, а також красиві, спеціально пошиті для наших клієнтів та клієнток кофточки-худі молодіжного покрою, теплі й зручні жилети. Таку допомогу отримали підопічні всіх регіональних представництв Хеседу.
Дуже багато роботи зараз у наших волонтерів: розвантажити транспорт з тими чи іншими товарами, скомплектувати набори, рознести їх маломобільним клієнтам Хеседу. Але й волонтерів побільшало, так що – справляємося!