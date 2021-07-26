«Спасибі, ви зробили нам літо!»

Так сказали учасники регіонального виїзду його організаторам. І нам було приємно чути слова вдячності. Програма виїзду була, як завжди, цікава й насичена. В перший день учасники заходу ознайомилися з Хеседом та його програмами, перезнайомилися між собою, взяли участь у бесіді про доброчинність та у веселому змаганні на кмітливість.

А потім була урочиста зустріч Шабату. Все – як завжди: з дотриманням традицій, з вишуканою трапезою, шабатніми піснями, веселим хороводом, з майсами. І з вікториною, на цей раз – про єврейські святині. Треба сказати, учасники вікторини мають гарні знання з єврейських традицій і відповідали правильно практично на всі запитання, навіть дуже складні.

Другий день ми провели на базі відпочинку «Ягода-малина» в с. Головчинці і сповна насолодилися всіма благами, які тільки могла запропонувати нам та установа. Засмагали, бродили кількагектарною територією бази і милувалися ретельно виконаним ландшафтним дизайном (база розташована в лісі), музеями під відкритим небом та куточками, де оживає казка, дружно пообідали. А під вечір побували з екскурсією в Меджибожі – на землі праведника Бааль Шем Това (Бешта). Побачили, як святкують шабат приїжджі хасиди, навіть поспілкувалися з ними, послухали цікаву розповідь про засновника хасидизму Бешта та про Меджибіж єврейський, за традицією – опустили записки з проханнями до Всевишнього. Увечері була авдала, церемонія прощання з Царицею-суботою.

А неділю ми провели на річці Південний Буг: каталися на катамаранах, роздивлялися мальовничі береги та інші красоти нашого міста, насолоджувалися прогулянкою, релаксували. Після смачного обіду та фітбеку розійшлися по домівках. Позитивних вражень запасли – на цілий рік!