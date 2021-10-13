Софія Давидівна СЛОБОДА

Софія Давидівна з числа тих, хто працює в Кам’янець-Подільському представництві ХБФ «Хесед Бешт» буквально з перших днів його існування. Це і на її тендітні плечі лягли нелегкі клопоти із становлення організації. Спершу Софія три роки трудилася патронажним працівником. Зарекомендувала себе відмінно: підопічні її дуже полюбили. Помітило керівництво старанність та працелюбність Давидівни і запропонувало їй роботу в офісі – координатором програми «Гарячі обіди».
Зараз Софія Давидівна працює менеджером. Вона така ж трудяга, як і раніше, реалізувала і продовжує впроваджувати в життя безліч програм. Знає потреби клієнтів, а вони, без перебільшення, вважають її членом своїх сімей. Та й чи може бути інакше? Завжди доброзичлива, ввічлива, усміхнена і приємна в спілкуванні, лагідна, мила, вона кожного підбадьорить і дасть надію, готова кожного підтримати порадою чи ділом.
Будь-яку справу Софія Давидівна виконує з максимальною відповідальністю. Її авторитет – незаперечний, її слово – закон. Місія Хеседу милосердна: любити людей, дарувати їм тепло, захищати, робити їх життя достойним. І Софія несе її з честю!