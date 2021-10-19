Сидоренко Вячеслав Генрихович

начальник Центру інформаційних технологій. Сучасне життя, особливо його ділову і повсякденну складову важко уявити без використання комп’ютерної техніки. Працювати в цьому напрямі можуть тільки професіонали високого рівня. Особливо якщо ти провідний фахівець і на тебе покладено відповідальність за якість та своєчасність роботи Центру, вирішення складних технічних завдань. Саме таким є Вячеслав – аналітик і програміст, адміністратор бази даних, звукорежисер, консультант. Завдяки якісно налагодженій ним роботи центру досягається необхідний рівень стабільної та надійної роботи інформаційної системи організації. Вячеслав – людина обдарована багатьма талантами. Ми, затамувавши подих, слухаємо чарівні звуки скрипки. Вона якось особливо лунає в руках Вячеслава. А як він співає … одним словом МАЕСТРО. Серед особистих якостей можна відмітити його працездатність, комунікабельність, уміння встановлювати взаємовідносини з колегами, тактовність та:
В – відповідальність
Я – яскравість
Ч – чуйність
Е – емоційність
С – старанність
Л – ліричність
А – активність
В – вимогливість