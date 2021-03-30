Днями вийшов друком літературно-публіцистичний збірник Штетл № 8, приурочений темі «Ми – народ!». Пророк Ісайя сказав про єврейський народ: «Світоч народам світу». І справді: він зробив безліч життєво важливих відкрить, залишив людству багато мудрості. Єврейський народ дав світу Мойсея і Ісуса з Назарету. «Почуй, о Ізраїлю, Господь наш Бог, Господь єдиний» – ці слова, вперше мовлені в безплідній пустелі, розцвіли в інших релігіях.
Виходу збірника в світ передувала кропітка робота редакційної колегії. Вона не пошкодували ні зусиль, ні часу, щоб видання вийшло наповненим корисною інформацією, було гідним такої обширної теми.
В збірнику широко представлені рубрики «Благодійність», «Традиції», «Публіцистика», «Історія і краєзнавство», «Вічно живим присвячується», «Практика іудаїзму» та інші. Днями Штетл № 8 з’явиться в бібліотеках міста. Дуже сподіваємось, що він стане ще одним цементуючим елементом нашої громади, служитиме для людей різних національностей підручником толерантності.