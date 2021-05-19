Що за свято Шавуот?

На 50-й день після виходу з Єгипту євреї наближаються до гори Синай і отримують від Бога Тору, цим самим укладаючи з ним договір бути йому «царством священиків та народом святим», тобто виконувати всім серцем нові заповіді, які Бог дає єврейському народові, і поширювати знання про Бога по всьому світу.

Як і багато інших єврейських свят, Шавуот відзначає не тільки певну історичну подію, але й завершення чергового сільськогосподарського циклу: Шавуот святкувався на початку сезону збирання пшениці. Це останній з трьох паломницьких свят. У давнину цього дня в Храмі робили друге приношення нового врожаю: з пшениці свіжого помелу випікали дві хлібини та несли їх у Храм. Іншою жертвою були найкращі перші фрукти.

Прийнято прикрашати синагоги зеленню. На основі Талмуду в традиціях встановлено: всю ніч вивчати «Тіккун Лейл шавуот», або Талмуд. У Єрусалимі вночі натовп людей прямує до Стіни Плачу і молиться там з першим міньяном. У синагогах виносять сувій Тори і читають розповідь про те, як вона була дарована, текст десяти заповідей і фрагмент, що розповідає про закони святкування Шавуот у Храмі.

Святкова трапеза в Шавуот обов’язково включає молочну і борошняну їжу: сир, сметану, млинці з сиром, пироги, торти, пряники з медом, вареники, пиріжки. Цей звичай бере початок з дня вручення Тори. Повернувшись в табір від гори Синай, євреї задовольнялися молочною їжею. З тих пір, віддаючи данину минулому, на Шавуот перед обідом їдять щось молочне і лише потім в окремому посуді подають святкові м’ясні страви.

Цьогоріч учасникам Денного центру та клієнтам були видані набори різноманітних молочних продуктів Хмельницької маслосирбази. Всім бажаємо гарного святкування!