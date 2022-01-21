В Мідраші розповідається, що всьому сущому на землі і навіть дням тижня Творець підібрав пару: неділя з’єдналася з понеділком, вівторок з середою, а четвер з п’ятницею. І коли субота поскаржилася Всевишньому, що вона залишилася одна, він сказав, що її парою буде єврейський народ.

Ось так і повелося: в суботу єврей сповна насолоджується життям – славить Всевишнього молитвами і піснями, відпочиває, споживає найсмачнішу їжу.

Сьогодні ми теж відійшли від буденності. Зранку спекли смачні хали, підготувалися, а у визначений час запросили в світ шабату наших клієнтів старшого віку, щоб відсвяткувати прихід цариці-Суботи разом, привітати її благословеннями і піснями. І хоч нас розділяв екран (зустріч була онлайн), ми не відчували ніякої відстані.

Дотримавшись усіх традицій святкування, ми сподіваємось, що отримали благословення Всевишнього на весь наступний тиждень, до нового Шабату.

І вам усім Шабат шалом!