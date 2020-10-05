Шабат: навчаємо молодих

Шабат для єврея – найбільше, найурочистіше свято. Шість днів він має трудитися в поті чола, а на сьомий сповна насолодитися великим даром Всевишнього – суботою: святкувати за багато накритим столом, славити Господа в молитвах і псалмах, дати спочинок тілу і душі.
Відколи ми стали проводити шабати онлайн, ми відчули, наскільки веселіше зустрічати шабат усім разом, в колі гарних друзів. 25 вересня молодь зібралася в Хеседі на зустріч Цариці-Суботи. Ми не відступили від традиції: зустріли шабат весело, зі смачною трапезою, з показом відео і піснями. Внесла живинку в святкування й цікава вікторина про єврейські святині.