Серветки й екосумки

Для безпрограшної лотереї проекту «Рука доброти» ми зібрали чимало призів. Свій щедрий внесок у добру справу зробила наша волонтерка, клієнтка фонду «Хесед Бешт» Тетяна Денега. Ця знаменита майстриня працює в техніці в’язання гачком. Вона нав’язала нам багато ажурних серветок для Хеседу, це досить тонка і філігранна робота. І зараз для призів Тетяна принесла нам з десяток серветок. Вироби вив’язані так красиво і акуратно, що, безперечно, стануть окрасою дому та догодять навіть найвибагливішим смакам.
А ще Тетяна Станіславівна пошила з десяток прихваток для кухні та екологічних сумок. Це дуже потрібні речі в господарстві. Спасибі нашій майстрині. До слова, у кожної господині є чимало зношених речей, які годяться на подібні вироби, але не кожна знає, як, скажімо, із старих дірявих джинсів викроїти й пошити красиву сумку, рюкзачок чи іграшку. Зробимо підказку: в інтернеті є безліч цікавих майстер-класів на різні теми. Користуйтеся, творіть, радуйте себе і своїх близьких.