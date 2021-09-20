Сергій Олександрович Швардовський

Вже 2 роки він займає посаду фахівця із соціальної роботи – мультифункціональний куратор Волинського регіонального структурного підрозділу ХБФ «Хесед Бешт». Принцип його роботи – дійти до кожної людини, своєчасно відреагувати на проблеми та допомогти. Сергій надзвичайно відповідальна людина. Якби потрібно було його охарактеризувати декількома словами, то це були б слова: надійний, порядний, послідовний лідер із виключно високою працездатністю.
Сергій з поставленими задачами та проблемами справляється швидко, якісно та креативно. При виникненні складних ситуацій завжди досягає мети. Здавалося б, людина має великий досвід та неабиякі знання. Та Сергій не стоїть на місці, постійно працює над підвищенням кваліфікаційних знань та професійним рівнем, займається саморозвитком і самовдосконаленням.
Сергій неухильно притримується правил та норм повсякденної ділової етики та здорового глузду. Він має неабиякі організаційні здібності, вміння швидко приймати рішення та впевненість у власних силах. Сергій Олександрович – взірець компетентного та цілеспрямованого фахівця у справі допомоги людям.