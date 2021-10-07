Сергій Дмитрович ВОЛОШИН

Сергій – нове обличчя Хеседу, але з перших днів його перебування в колективі ми відчули: це наша людина, він, образно кажучи, сів у свої сани. Допомога людям особисто для нього була і є вектором по життю. Тож не випадково він став фахівцем із соціальної роботи. Сергій турбується про забезпечення клієнтів медпрепаратами, реабілітаційним обладнанням та санаторно-курортними путівками, дбає й про надання медичних послуг.

Як представник сучасного покоління, він використовує в діяльності інноваційні та новітні технології. Особливість своєї роботи вбачає у пошуку шляхів і підходів до розуміння кожного клієнта та кожної окремо взятої ситуації.

Сергій взаємодіє з різними інститутами державної та місцевої влади, організаціями та підприємствами з метою пошуку тих чи інших медикаментів, засобів медичного призначення тощо. Цей напрям потребує неабиякої відповідальності та цілеспрямованості, а також психологічних і комунікативних навичок.

Ми вміємо цінувати працьовитих людей із свіжими думками і конструктивними ідеями, тож з упевненістю можемо сказати: робота Сергія і інших наших молодих колег пішла на користь громаді.