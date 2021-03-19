Семінари для екскурсоводів

З ініціативи відділу туризму Тернопільської міськради в березні були проведені три онлайн-семінари з історії тернопільського єврейства. Три групи екскурсоводів міста прослухали музейну екскурсію з єврейської історії Тернопільського представництва фонду «Хесед Бешт», взяли участь в онлайн-засіданні круглого столу, яке було присвячене питанням сучасного життя єврейських громад Тернопільщини. Учасники цих заходів також обговорювали пропозицію взяти участь в щорічних «Днях Європи» в травні 2021 р. Представлятимуться теми європейського єврейства – національна єврейська кухня, традиції і культура.
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