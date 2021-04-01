«Рука доброти»

Під такою назвою в нашому Хеседі почав діяти новий інтерактивний проект, розроблений фахівцями фонду спеціально для взаємодії з клієнтами, аби морально підтримати їх в умовах карантину, урізноманітнити і скрасити їм життя.

На учасників проекту (а це немало-небагато – 600 чоловік) чекають цікаві сувеніри, солодкі сюрпризи і спеціально виготовлені долоньки Міріам з охоронною молитвою для дому. Рука має бути закріплена на косяку вхідних дверей і служити оберегом. Все це невдовзі буде надіслано клієнтам поштою.

Зараз ми готуємо призи і збираємо солодощі для цієї акції. Хто схвалює нашу ідею, вважає її вдалою і бажає підтримати нас у цьому починанні – підключайтеся до збору солодощів. В офісах усіх представництв ХБФ «Хесед Бешт» встановлені спеціальні коробки для солодких призів.