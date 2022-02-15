Розширюємо горизонти знань



Щороку Хесед втілює в життя цілу низку цікавих програм. Проект «Давай підключимось!» – один з найбільш вдалих. Його учасниками стали понад 100 чоловік золотого віку (67+) в усіх регіональних представництвах фонду «Хесед Бешт». Вони при сприянні Джойнта безкоштовно отримали смартфони, пройшли навчання. І зараз з задоволенням включаються двічі на тиждень згідно зі своїми графіками та слухають онлайн передачі на найрізноманітніші теми.

Що це дало? Ми дійшли, без пафосних слів, до кожної людини. Особливо радіємо за тих, котрі в силу своїх обмежень по хворобі багато років не виходять з дому. Тепер вони мають багато друзів, спілкуються з ними, діляться кулінарними рецептами та захопленнями і забули, що донедавна почувалися самотніми.

А скільки нового і цікавого вони взнали! Ми серйозно готуємось до таких зустрічей, шукаємо цікаві теми, різні активності. Та й смартфон з безлімітним інтернетом дає безліч можливостей «побачити» світ, розширити горизонти знань, переглянути серіал чи якусь цікаву передачу.

Від учасників проекту ми отримуємо вдячність і усно, і в листах. І нам це приємно: недарма працюємо!