Робимо все для перемоги!

Біда одна не йде, а другу за собою веде. Ця народна мудрість справдилася в повній мірі. Україна ще не здолала коронавірус, як зазнала куди грізнішого лиха. В мирну країну прийшла війна, жорстока й кровопролитна. Але наш Хесед знов на передньому краї гуманітарної роботи.

Чим ми тільки не займаємось у ці дні! Завозимо продукти харчування, комплектуємо пайки, волонтеримо, в тому числі в міських організаціях. До прикладу, працівники нашого волонтерського центру вчора допомагали готувати випічку для тероборони в одній із шкільних їдалень, сьогодні закуповують необхідні речі для ЗСУ. Члени єврейської громади також записуються і працюють в територіальній обороні. Працівники усіх регіональних відділень Хеседу плетуть маскувальні сітки, здають кров і навіть приймають біженців. Хай не масово, проте ми вже зіткнулися з цим прикрим явищем…

Поки що в нашому місті більш-менш спокійно. Звучать сирени, але бойові дії, на щастя, до нас не дісталися. Тримаємо кулаки і молимося за тих чоловіків і жінок, які героїчно тримають оборону. У нас високий бойовий дух. Розуміємо: за нами – члени громади, в основному беззахисні люди похилого віку. Маємо бути сильними за себе і за них.

Україна переможе! За нами правда і Бог!