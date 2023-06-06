Роби добро — добром тобі воздасться!

В ХБФ «Хесед Бешт» галасно і весело, тому що до нас сьогодні завітали діти-школярі Хмельницької НВО№ 5. Ми провели цікаву екскурсію Хеседом й розповіли про добро, милосердя та толерантність.
Влаштували зустріч із письменницею Марією Дем’янюк, яка презентувала свою нову книгу-розмальовку «Арончикова скарбничка». Авторка книги розказала цікаві історії з свого життя, як вона надихнулася на створення таких чудових казок, в яких розповідається про хлопчика Арончика та дівчинку Хану, їхні пригоди, добрі справи та єврейські свята. Діти уважно слухали та задавали багато питань. Письменниця прочитала свої дитячі вірші про війну, які дуже актуальні і зачепили кожне сердечко. Діти також потішили усіх нас, і теж розповідали свої авторські і не тільки вірші. Найактивнішим учасникам зустрічі письменниця подарувала свої книги. Крім того, в контексті бесіди про толерантність, ми вирішили перевірити як наші найменші розуміють це складне та незрозуміле для них слово, вразило те, що діти дійсно обізнані. Після зустрічі з письменницею ми подивилися цікаві мультики про толерантність, милосердя та усі разом затанцювали єврейський танець!