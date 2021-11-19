Uncategorized Мікрозелень Щоб підтримати імунітет 50 учасникам Денного центру (а все це люди старшого віку) Хесед видав набори мікрозелені. Важко переоцінити користь зелених паростків. Пробуджене зерно містить найбільшу за весь період вегетації концентрацію вітамінів і мікроелементів, необхідних для енергії росту. Найперше – Continue Reading

Uncategorized Зимова допомога Хмельницький і регіони. В рамках зимової допомоги клієнти Хеседу отримують у ці дні кімнатні тапочки, зимове взуття, теплі куртки (все це закуповувалось для чоловіків і жінок), а також ковдри, набори постільної білизни та рушників. А наша клієнтка Белла Качко також Continue Reading

Uncategorized Смачне заохочення Найбільш активні учасники проекту «Давай підключимось!» отримали смачне заохочення – посилки з фруктами, що ростуть на Святій землі та в інших теплих країнах. Серед них – гранати, лимони, Continue Reading

Uncategorized Разом веселіше! Проект «Давай підключимось!» згуртовує навколо себе все більше прихильників. Кожна зустріч учасників проекту в Зумі стає справжньою подією. По-перше, вони пізнають щось нове, відчувають себе невіддільною частинкою єврейського народу та причетність до збереження національних традицій. По-друге, перезнайомилися і дуже гарно Continue Reading

Uncategorized Волонтерські проекти В умовах пандемії, коли наші клієнти змушені мінімізувати контакти, фонд «Хесед Бешт» робить усе можливе, щоб вимушена ізоляція не переросла в депресію. Ми спілкуємося з ними по телефону і в соцмережах, активізуємо роботу існуючих проектів, один з яких – волонтерський Continue Reading

Uncategorized Наталія Вікторівна КІРІЛЛОВА Найкращими ліками від усіх хвороб є зайнятість. Ці слова філософа та психолога світового рівня Дейла Карнегі стали девізом для Наталії Кіріллової – керівника програми «Повертаймося на роботу». Наташа допомагає членам нашої громади шукати роботу. І при цьому не абияку, а Continue Reading

Uncategorized Еврейский дворик Еврейский дворик По нынешним временам – это уже достопримечательность. Но ничто так точно не передает дух старого Проскурова, как украшенные лепниной дома с облетевшей штукатуркой, как паутинки бельевых веревок с древними серыми прищепками, как тропинки в траве разной кривизны, Continue Reading

Uncategorized Максим Олегович МІТАСОВ Така вже доля у «айтішника» - жити біля комп’ютера та на культурні заходи ходити в… Інтернет! У Максима робочий день розписаний по хвилинах. Це той спеціаліст, без допомоги якого не обходиться жоден проект і жоден наш працівник. Ми просимо, вимагаємо, Continue Reading

Uncategorized Сидоренко Вячеслав Генрихович начальник Центру інформаційних технологій. Сучасне життя, особливо його ділову і повсякденну складову важко уявити без використання комп’ютерної техніки. Працювати в цьому напрямі можуть тільки професіонали високого рівня. Особливо якщо ти провідний фахівець і на тебе покладено відповідальність за якість та Continue Reading

Uncategorized Софія Давидівна СЛОБОДА Софія Давидівна з числа тих, хто працює в Кам’янець-Подільському представництві ХБФ «Хесед Бешт» буквально з перших днів його існування. Це і на її тендітні плечі лягли нелегкі клопоти із становлення організації. Спершу Софія три роки трудилася патронажним працівником. Зарекомендувала себе Continue Reading

Uncategorized Людмила Віталіївна ФОМІНА Працює на посаді менеджера у сфері культурно-масової роботи та відповідає за роботу дитячих програм. Людина з невичерпним запасом енергії, завжди усміхнена і позитивна. Вона належить до людей, які пропускають крізь пальці весь негатив, залишаючи в долонях радість, якою вона щедро Continue Reading

Uncategorized Олексій Васильович КАРПАЛЮК Це наш менеджер з постачання, фахівець із соціальної роботи. Олексій належить до тієї когорти людей, для яких важливо робити «не словом, а ділом». Значення імені Олексій – «захисник», і дійсно, Continue Reading

Uncategorized Катерина Анатоліївна АНДРІЙЧУК Вона серйозна, цілеспрямована і справедлива. Може здатися, що трішечки сувора, але насправді це дуже душевна і славна людина. Катя віддана своїй справі. Вона веде надзвичайно відповідальні програми «Банківська картка», «Харчування», «Добрий гість». Підготовка документів на оформлення банківських карток, робота з клієнтською Continue Reading

Uncategorized Сергій Дмитрович ВОЛОШИН Сергій – нове обличчя Хеседу, але з перших днів його перебування в колективі ми відчули: це наша людина, він, образно кажучи, сів у свої сани. Допомога людям особисто для нього була і є вектором по життю. Тож Continue Reading

Uncategorized Маргарита Аронівна ШОПНІК Маргарита Аронівна ШОПНІК Вона не тільки хороша і приємна людина. Викликають захоплення її світлий розум, глибока ерудованість, широкий світогляд, дивовижна працездатність, творчий підхід до роботи. Але в першу чергу клієнти полюбили Маргариту Аронівну за людяність, за щире і Continue Reading

Uncategorized Елена Владимировна СЕНЫК Куратор Елена Сенык работает в Тернопольском региональном представительстве ХБФ «Хесед Бешт» с марта 2000 года, то есть со Continue Reading

Uncategorized Ирина Эдуардовна ИВШИНА Когда-то в детстве мы с упоением читали и цитировали стихи В. Маяковского: «Все работы хороши - выбирай на вкус». Проработав учителем, научным Continue Reading

Uncategorized ГУТНИК ИРИНА АЛЕКСАНДРОВНА Ирина Александровна Гутник работает в Ровенском представительстве Хеседа на должности менеджера по культурно-просветительской работе. На нее возложены многочисленные обязанности: работа с детьми, общинные программы, культурно-просветительская деятельность, волонтёрство, создание новых проектов и написание грантов. В этом году в Ровенском представительстве ХБФ Continue Reading

Uncategorized КОВАЛЬ ОЛЬГА АВРААМОВНА Ольга Авраамовна Коваль работает мультифункциональным координатором Хеседа в Ровенском регионе. Она иногда просит не путать ее отчество и не называть ее Абрамовной или Аврамовной, так как об этой дополнительной букве в Торе есть отдельная история. Ее должностная инструкция предусматривает выполнение широкого Continue Reading

Uncategorized Музика Анатолій Леонідович Керівник ансамблю. Вслухайтесь в його прізвище: Му-зи-ка… Наче чуєш дивовижні звуки, які складаються в особливу мелодію. Так воно і є. Анатолій – людина-свято. Немов чарівні ліки, його виступи змушують нас забути усі негаразди і відчути, що життя прекрасне. Своєю творчістю він розфарбовує Continue Reading

Uncategorized Гречаник Микола Васильович Водій автотранспортного засобу. Один мудрець зауважив: «Усе найцінніше вимагає часу». Варто усвідомлювати, що потрібно провести за кермом певний час, щоб стати справжнім професіоналом. В хеседі таким є Микола. 22 роки за кермом буса, завжди привітний, усміхнений, надійний. Кожна поїздка з Миколою Continue Reading

Uncategorized ГЕТМАНЮК ПАВЛО ОЛЕКСАНДРОВИЧ Серед обличь Хеседу особливе місце займають ті, хто складає майбутнє організації. Молодість! Молодість! Хай ми не завжди розуміємо вас, але ваш креатив, нестандартний підхід у вирішенні завдань, творчий потенціал вселяє впевненість, що у фонду є майбутнє. Одним з таких Continue Reading

Uncategorized Урода Віктор Станіславович Водій автотранспортного засобу. Стаж роботи у Фонді – 22 роки. Чим запам’ятався Хесед в перші роки роботи? Це постійні поїздки в різні регіони, дороги-дороги-дороги. Наші буси з нетерпінням чекали в різних куточках регіону. Тому і одна з найбільш затребуваних посад – Continue Reading

Uncategorized Горберг Зіновій Львович Зіновій Львович займає посаду інженера з охорони праці. Зіновій – є надійним тилом усього колективу ХБФ «Хесед Бешт». Розробка документації з техніки безпеки, пожежної та електро безпеки, охорони та гігієни праці, проведення інструктажу працівникам фонду – це далеко неповний перелік робіт, які Continue Reading

Uncategorized Клопотюк Алла Юхимівна Майже 22 роки на стезі добра та милосердя. А почалось все з програми “Регіон під мікроскопом”. Все було вперше. А для Алли це ще були її перші кроки на шляху реалізації великого душевного потенціалу в допомозі людям. Якщо охарактеризувати цей час Continue Reading

Uncategorized Галина Іванівна СКРИПНИК Якщо ми кажемо, що кожний працівник фонду – це його обличчя, про Галину з впевненістю можна сказати: вона голос Хеседу. Її виступи на культурно-просвітницьких заходах, на радіо та телебаченні настільки змістовні та фахові, що нікого не залишають байдужими. Статті, газети, Continue Reading

Uncategorized Світлана Анатоліївна Тукало Вона зробила життя Хеседу яскравішим, барвистішим, внесла в нашу роботу струмінь свіжого повітря. А проявила себе Світлана як людина надзвичайного обдарування ще тоді, коли була волонтером Хеседу. Ми з задоволенням спостерігали, з яким натхненням працює вона з дітьми авторського волонтерського Continue Reading

Uncategorized Галина Львівна Гільберг Не місце красить людину, а людина – місце. Посада Галини - менеджер по роботі з клієнтами, і вона не вимагає якоїсь творчості. Тим не менше, вміння креативно підійти до розв’язання будь-якого питання, участь в різних концертах та проектах в якості Continue Reading

Uncategorized Сергій Олександрович Швардовський Вже 2 роки він займає посаду фахівця із соціальної роботи – мультифункціональний куратор Волинського регіонального структурного підрозділу ХБФ «Хесед Бешт». Принцип його роботи – дійти до кожної людини, своєчасно відреагувати на проблеми та допомогти. Сергій надзвичайно відповідальна людина. Якби потрібно Continue Reading