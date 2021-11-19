Разом веселіше!

Проект «Давай підключимось!» згуртовує навколо себе все більше прихильників. Кожна зустріч учасників проекту в Зумі стає справжньою подією. По-перше, вони пізнають щось нове, відчувають себе невіддільною частинкою єврейського народу та причетність до збереження національних традицій. По-друге, перезнайомилися і дуже гарно спілкуються, особливо з рівненською групою, яка в силу обставин займалася разом з хмельницькою. За останній час ми провели для цих двох груп заняття на такі теми: «Гмілут хасадім», «Паразитарні захворювання», бесіду з психологом «Нереалізовані в дитинстві мрії призводять до комплексів», «Жити по-єврейськи», «Неперевершений єврейський гумор», «Фаїна Раневська». Попереду не менш цікаві теми: зустріч з лікарем-терапевтом, демонстрація нашого авторського фільму «Шабат з хорошого дому», «Пісні єврейських виконавців», «Останній староста Проскурівської синагоги», цикл ханукальних зустрічей і багато інших цікавинок.
В інших регіональних представництвах ХБФ «Хесед Бешт» так само активно проводяться заняття з учасниками проекту «Давай підключимось!», вони також чекають зустрічей і дуже задоволені, що існує такий проект, і що вони можуть скрасити своє дозвілля.