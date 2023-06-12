7 червня в ХБФ «Хесед Бешт» відбувся благодійний концерт «Разом до перемоги»! Це був чудовий захід, на якому виступили артисти різного віку, від маленьких тільки які починають свій творчий шлях дітей до вже досить відомих та заслужених артистів України. Концертна програма була досить різноманітна: своїми номерами нас порадували Варвара Кирилова, Анна Шулєпова, волонтерський театральний колектив «Летючий корабель» з творчим етюдом «Книжка», композитор та музикант Анатолій Музика й волонтерський танцювальний колектив «Золоті роки» керівник Заслужений працівник культури України Едуард Волошин. Ми щиро дякуємо Заслуженому артисту України Миколі Довгальову та артистці Олені Івасюк Хмельницької обласної філармонії за те, що вони долучилися до нашого заходу. З їхньою появою на сцені публіка дійсно засяяла. Цей захід став прекрасним способом залучити увагу громадськості та зібрати кошти на благодійні цілі.
Такі концерти не лише надають артистам можливість продемонструвати свої таланти, але і допомагають. Вони створюють особливу атмосферу об’єднання та співпереживання, а глядачі мають можливість насолодитися музикою та підтримати добрі справи.