Пятую свечу мы зажгли в Тернопольском региональном представительстве “ХБФ Хесед Бешт” и передаем свет в Каменец-Подольское региональное представительство “ХБФ Хесед Бешт”. Хаг Ханука Самеах.

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