Проєкт Кешер

За багато років існування Проєкту Кешер учасниці жіночої групи при Хмельницькому благодійному фонді «Хесед Бешт», стали не лише подругами одна одній, а й спорідненими душами. І збираємося ми не тільки в єврейські свята та шабати, а просто так, без приводу, тому що відчуваємо потребу в спілкуванні та підтримці особливо в такий важкий час.
Так сталося і цього разу. За активностями, рухами, комунікативними вправами та жартами час промайнув дуже швидко. Емоції учасниць відображались на їхніх обличчях.
Ми впевнені, що такі зустрічі сприяють покращенню фізичного і емоційного стану жінок, заряджають позитивною енергією на тривалий час та завжди дають надію на краще!