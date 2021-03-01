Прощавай, веселий Пурім!

Цього Пуріму до наших малорухомих і хворих клієнтів завітали веселі клоуни. З веселими жартами, приповідками, пурімськими гостинцями. В подарункових наборах – традиційні трикутні гоменташі («аманові вушка»), продукти харчування та солодощі. Не зайвими в коронавірус виявилися й антисептики та захисні медичні маски. А чудові кулони ручної роботи «Маген Давид» – шестикутні зірки Давида, сплетені з бісеру, викликали непідробне замилування у наших клієнтів. Такі пам’ятні сувеніри виготовила наша волонтерка, неперевершена майстриня Оля Карасюк.
Хоч веселе свято Пурім триває один день, позитивні емоції дарує на цілий рік. Прощавай, Пуріме, зустрінемось через рік!