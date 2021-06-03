Uncategorized Профорієнтаційна програма для підлітків «Майбутня професія»! Центр професійного та особистісного розвитку спільно з Хмельницьким благодійним фондом «Хесед Бешт» та на його базі створили унікальну програму для Ваших дітей! Протягом місяця підлітки матимуть можливість відвідувати екскурсії у різноманітні установи міста, щоб дізнатися, якими є різні професії з Continue Reading

Uncategorized Пікнік – це радість спілкування Чому нас так манить природа? Мабуть, тому, що людина – також творіння природи, невіддільна її часточка. Навіть кілька годин, проведених в лісі чи біля річки, дають силу, енергію, зміцнюють здоров’я, очищають думки і заряджають позитивом. Вчора ми знову зібрали на Continue Reading

Uncategorized Нова спеціальність – новий напрям у житті! Завдяки Центру професійного та особистісного розвитку на базі Хмельницького БФ Хесед Бешт, члени іудейської громади багатьох регіонів України мають можливість змінювати вектор своєї кар’єри та розвиватися в улюбленій справі! Ми вітаємо члена Рівненської єврейської громади Лисак Ірину із закінченням курсів Continue Reading

Uncategorized Книга доброти Не так краса, як доброта врятує світ. Відтепер у нашому Хеседі всі благородні вчинки будуть взяті на облік та записані в Книгу Доброти, яка, сподіваємось, стане справжнім підручником з виховання любові до ближнього, уважності, і прагнення допомогти у великих чи Continue Reading

Uncategorized День сім’ї У вихідний ми знову вийшли на роботу, на цей раз в супроводі своїх рідних: щоб показати їм, де ми працюємо, в якому оточенні, в яких умовах і чим конкретно займаємось. А колектив познайомився з сім’ями своїх колег. Заочно ми знали Continue Reading

Uncategorized Пікнік біля озера Природа у нас, мабуть, не гірша, ніж у Швейцарії. Тому кожен вихід на зелене привілля – це відпочинок, відхід від буденності, це тихе свято для душі. За тих кілька годин, що ми провели біля озера в Гречанах, ми, образно кажучи, Continue Reading

Uncategorized Модельні стрижки – безкоштовно! Одна з послуг фонду «Хесед Бешт» клієнтам – безкоштовні стрижки в рамках проекту «Взаємодія». Спочатку наші підопічні дещо підозріло ставилися до пропозиції, але ті, хто подолали свої побоювання, вже віддавна стали постійними клієнтами хмельницького салону «Шарм». Перукарі не просто виконують Continue Reading

Uncategorized Білизна в подарунок В квітні і травні 30 клієнтів ХБФ «Хесед Бешт» з м. Хмельницького, Кам’янеччини та Тернопільщини безкоштовно за програмою «SOS» отримали красиві комплекти постільної білизни. Раділи і дякували, бо вона їм була конче необхідна. Continue Reading

Uncategorized Пікнік в угіддях бобрів! Весна не тішить нас теплом, але ми вишукуємо можливості, щоб помилуватися свіжою зеленню, послухати спів пташок, відчути подих землі. Наш вчорашній пікнік біля річки поміж вербами і зелених заростів – яскраве тому підтвердження. Ми чудово провели час: спочатку говорили про єврейські Continue Reading

Uncategorized Вітаємо! Ви – супер! Підбито підсумки Національного конкурсу «Благодійна Україна» та регіонального конкурсу «Благодійна Хмельниччина». На правах регіонального партнера ХБФ «Хесед Бешт» оголошує переможців у різних номінаціях. У номінації "Благодійність у соціальній сфері" 1 місце зайняло ТОВ "Волочиськ-агро" агропромхолдингу "Астарта-Київ"; 2 місце - Volunteer Community Continue Reading

Uncategorized Практичні й гарні подарунки В квітні і травні 30 клієнтів ХБФ «Хесед Бешт» з м. Хмельницького, Кам’янеччини та Тернопільщини безкоштовно за програмою «SOS» отримали красиві комплекти постільної білизни. Раділи і дякували, бо вона старшим людям була конче необхідна. Continue Reading

Uncategorized Обнови прийшлися до смаку Клієнти всіх представництв ХБФ «Хесед Бешт» безкоштовно отримали гарні і зручні спортивні костюми. 105 комплектів спортивного одягу були придбані в рамках програми «Зимова допомога». Обнови прийшлися до смаку кожному, хто їх отримав. А нам було приємно потішити своїх клієнтів черговими Continue Reading

Uncategorized Вітаємо з Днем вишиванки! Сьогодні ХБФ «Хесед Бешт» розцвів веселковими барвами: всі працівники нашої установи прийшли на роботу в гарних вишиванках. І це не лише красиво й самобутньо. Ми засвідчили свою повагу до історії і культури українського народу. І кожен, здавалося, сповнений гордості за Continue Reading

Uncategorized «ТУРБОТЛИВИЙ ЗВ'ЯЗОК – СМАРТФОНИ ДЛЯ СТАРШОГО ПОКОЛІННЯ». Ми живемо у надзвичайно динамічний та цікавий час. Чи могли б ви колись подумати, що протягом 30 попередніх років ми зробимо крок від дротових телефонів до телефонів, які не обмежують у русі, дозволяють бачити співрозмовника під час розмови та навіть Continue Reading

Uncategorized Ініціатива ізяславців варта наслідування! 14 травня громадськість нашої держави вперше відзначила День пам’яті українців, котрі рятували євреїв під час Другої світової війни. Україна займає четверте місце в світі за кількістю праведників. Той, хто зважувався допомагати євреям, мав неабияку мужність, адже цей прояв людяності міг Continue Reading

Uncategorized Серветки й екосумки Для безпрограшної лотереї проекту «Рука доброти» ми зібрали чимало призів. Свій щедрий внесок у добру справу зробила наша волонтерка, клієнтка фонду «Хесед Бешт» Тетяна Денега. Ця знаменита майстриня працює в техніці в’язання гачком. Вона нав’язала нам багато ажурних серветок для Continue Reading

Uncategorized Перший пікнік – для молоді! Весна – чудова пора, коли так хочеться на природу. А після тривалих карантинів – і поготів! Учасники молодіжного клубу з задоволенням зійшлися на пікнік. Правда, підвела погода, але добре, що в нашому Хеседі є чудова екологічна зона. Там і облаштувалися. Бесідували Continue Reading

Uncategorized Що за свято Шавуот? На 50-й день після виходу з Єгипту євреї наближаються до гори Синай і отримують від Бога Тору, цим самим укладаючи з ним договір бути йому «царством священиків та народом святим», тобто виконувати всім серцем нові заповіді, які Бог дає єврейському Continue Reading

Uncategorized Дорогі друзі! Сьогодні велике єврейське свято Шавуот. ХБФ «Хесед Бешт» від душі вітає вас та бажає міцного здоров’я, праведного й щасливого життя без ворогів та перешкод, щирих молитов і міцної віри, щедрих дарів природи і багатого стола, веселого настрою й любові. Пам’ятайте Continue Reading

Uncategorized Наближаємось до фінішу! Підходить до завершення наш проект «Рука доброти». Зараз ми активно збираємо сувеніри для лотерейного розіграшу. Приємні несподіванки чекають на всіх учасників, хто отримав наклейку-оберіг «Рука Міріам», адже лотерея безпрограшна. Сьогодні ми отримали духмяні чайні композиції від учасників клубу «Мандрагора» Тернопільського представництва Continue Reading

Uncategorized Травневі свята в Хеседі День Перемоги був і залишається головним днем року. Це свято зі сльозами на очах святе для кожного, хто пережив Другу світову, подарував нам мирне життя. Послаблення карантину дозволило нам зібрати в цьому році клієнтів на святковий концерт, який був присвячений і Continue Reading

Uncategorized Наша немеркнуча пам'ять Важливим моментом у святкуванні Дня Перемоги стали поїздки до братських могил та меморіалів. Всі регіональні підрозділи Хеседу в той день відвідали святі могили, вклонилися світлій пам'яті безвинно полеглих, провели мітинги, поклали до пам'ятників квіти і запалили свічки. Подякували живим і Continue Reading

Uncategorized Святкові букети Отримати квіти приємно, і наші ветерани напередодні Дня Перемоги були щедро ними обдаровані. Але такий тривіальний подарунок, як правило, не запам'ятовується. Підключивши фантазію, працівники Хмельницького Хеседу придбали необхідні продукти і виготовили з них сто розкішних цукерково-фруктових букетів, от вони ветеранам Continue Reading

Uncategorized День Єрусалиму 28 іяра за єврейським календарем (в цьому році випадає на 10 травня) ми святкуємо День Єрусалиму. Він проголошений після Шестиденної війни 1967 року, після якої Ізраїль виборов своє право на Старе місто. Тоді вперше найбільш священні для єврейського народу місця – Continue Reading

Uncategorized День пам’яті та примирення Травневі дні багаті на свята, але є в цьому ряду особливі торжества – День пам’яті та примирення, який Україна відзначає разом з європейськими країнами 8 травня, та 9 травня – День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. У ці свята Continue Reading

Uncategorized Листівки ветеранам Друга світова війна. Вона досі відгукується болем чи не кожній родині в Україні. Лилися сльози і кров, палали села й міста. У ті лиховісні часи гинули не лише воїни. Війна забрала багато тисяч життів мирних жителів. Чорним рядком увійшов до Continue Reading

Uncategorized Вітаємо танцюристів! У четвер, 29 квітня, весь танцюючий світ відзначатиме Міжнародний день танцю. Це професійне свято хореографів, артистів балету, сучасних бальних ансамблів і колективів народного танцю, а також самодіяльних танцюристів. Незважаючи на велику зайнятість менеджерів ХБФ «Хесед Бешт», вони все ж викроїли час, Continue Reading

Uncategorized Увага: конкурс! Кожна людина талановита по-своєму: хтось має майстровиті руки, хтось неперевершено кулінарить, шиє-вишиває, хтось натхненно співає, пластично танцює або наділений бізнесовою жилкою. А у когось добре римуються вірші… Талант не сховаєш, та й не треба! Навпаки, ті чи інші здібності дають Continue Reading

Uncategorized Інтерактивний проект «Рука доброти» https://www.youtube.com/watch?v=0OPsaGf5L8o У складний час пандемії ми благаємо допомоги у Всевишнього захистити всі оселі від біди та вберегти кожну людину. І під час підсилених обмежень, коли люди знаходяться в повній ізоляції, стартував інтерактивний проект «Рука доброти». Наші клієнти всіх регіональних представництв отримують Continue Reading