Профорієнтаційна програма для підлітків «Майбутня професія»!

Центр професійного та особистісного розвитку спільно з Хмельницьким благодійним фондом «Хесед Бешт» та на його базі створили унікальну програму для Ваших дітей! Протягом місяця підлітки матимуть можливість відвідувати екскурсії у різноманітні установи міста, щоб дізнатися, якими є різні професії з середини. Цікавить галузь ІТ, робота управлінця, поліцейського чи, може, ще якась? Є можливість запитати фахівців про їх діяльність! Дізнатися, як проходить їх робочий день, спробувати себе в якості професіонала! Крім того, для підлітків буде проведено тренінги з розвитку лідерських якостей, емоційного інтелекту. Під час програми ми приділимо увагу і батькам! Вони матимуть можливість відвідати батьківські збори у неформальній обстановці, поспілкуватися з психологом, запитати про все, що їх турбує та довідатися, як допомогти дитині обрати свою професію!
Запрошуємо до участі підлітків 12-16 років та їх батьків. Стежте за нашими подальшими анонсами!