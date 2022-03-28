При доброму здоров’ї – до 120!

Наприкінці березня ветеран Другої світової війни хмельничанин З. А. Єлевич відсвяткував свою 99 весну. На жаль, не мирну. У сорокових роках минулого століття молодий солдат Зельман боровся з німецькими фашистами пліч-о-пліч з росіянами. А тепер кращі сини і доньки України боронять свою землю від російського фашизму. Ось така іронія долі.

Зовсім недавно ветеран отримав пам’ятну медаль з Єрусалиму та почесну грамоту від міністра внутрішніх справ Ізраїлю Беньяміна Ганца за визволення батьківщини від коричневої чуми.

Зельман Абрамович дуже переживає за Україну – квітучу, красиву, мирну і працелюбну. Ветеран добре знає, що таке війна. Вона несе біди, кров, каліцтва, страждання, руйнування і спустошення, ламає людські долі. Від чого звільняє ворог Україну? Від своїх домівок, від заможного щасливого життя, від миру, від можливості розбудовувати рідну державу та ростити дітей у спокої. Хай проклятий буде такий, з дозволу сказати, «російський солдат-визволитель»… В силу поважних літ Зельман Абрамович не може воювати, але вірить у те, що молоді патріоти України знищать рашизм, звільнять землю від цієї погані і відбудують державу.

Волонтери ХБФ «Хесед Бешт» щиро привітали іменинника з днем народження, побажали довгих років життя, якнайшвидшого настання миру.