Працюємо для людей

У ці важкі й неспокійні дні наш Хесед перебуває на передньому краї боротьби. Боремося не з хворобою – це не в наших силах, а з хандрою й депресивними настроями. А крім моральної підтримки, розвозимо нашим клієнтам продукти для святкування Песаха, мийні засоби та дезінфікуючі препарати, засоби для особистої гігієни тощо. Робота в нашому Хеседі не закінчується ніколи, бо щоб закупити, привезти, розфасувати, обдзвонити, доставити клієнтам та вручити – потрібно докласти чимало зусиль і часу всіх працівників.

Карантин змінив підходи до роботи, примусив нас ретельніше дбати про власне здоров’я та здоров’я наших підопічних, позбавив нас багатьох радісних моментів і звичного спілкування в колі добрих друзів. Але одне залишилося незмінне: ми й далі підтримуємо зв’язки з нашими клієнтами по телефону та в соціальних мережах, продовжуємо працювати для людей, моментально відгукуємося на їхні потреби.

А як натхненно і креативно працює наш Хесед у Рівному! Буквально щогодини наша невсипуща Ірина Гутник передає нам фото- і відеозвіти про роботу тамтешнього маленького колективу. Молодці, колеги!

На цих знімках ви бачите трудові будні Хеседа, а також – як змістовно проводять вільний час наші клієнти. Наталія Іменіна навчає внучку грати в шашки і з задоволенням вивчає іврит. Адже після карантину знову сподівається повернутися в наш Клуб розмовного івриту. Ще одне промовисте фото з Кам’янця-Подільського: Олена Кац шиє маски і безкоштовно роздає їх тим, хто потребує.

Просимо усіх членів нашої громади розповісти в соцмережах і проілюструвати, як ви проводите час на карантині. Можливо, хтось запозичить ваші ідеї і проведе своє вимушене дозвілля з більшою користю?