Uncategorized Під опікою Хеседу - дітвора Хесед допомагає не тільки клієнтів похилого віку, а й дітворі. В усіх регіональних представництвах фонду щойно завершилася видача молодим сім’ям продуктових наборів та дитячого взуття за програмою «Дитячий SOS». Це солідна допомога. В продуктові набори входить велика кількість різноманітних продуктів: Continue Reading

Uncategorized Гарячі обіди для клієнтів «Навіть в карантин Хесед обігріває, розважає, лікує і годує», - так висловився один з клієнтів про нашу роботу в цих непростих умовах. І це правда. Впродовж усього листопада ми видавали та розвозили маломобільним клієнтам по домівках смачні гарячі обіди. Кожен Continue Reading

Uncategorized Полегшили працю патронажних ХБФ «Хесед Бешт» дбає не тільки про клієнтів фонду, а й про працівників усіх своїх регіональних представництв. Відомо, що в патронажних, котрі здійснюють догляд на дому за людьми похилого віку та малорухомими клієнтами, робота дуже непроста. А як буває важко Continue Reading

Uncategorized Екопроект Денного центру Щоб урізноманітнити і прикрасити життя наших старших клієнтів під час карантину, ХБФ «Хесед Бешт» запровадив новий цікавий проект: запропонував їм зайнятися кімнатним квітникарством. Спеціалісти фонду придбали красиві екзотичні квіти (орхідея в асортименті, драцена, антуріум, гузманія і багато інших), горщики для пересадки, Continue Reading

Uncategorized Вікно в світ Серед підопічних Хеседу є значна частина маломобільних людей. Вони позбавлені можливості приходити на заходи і брати участь в житті громади нарівні з іншими здоровішими клієнтами. Ця проблема поглибилась, коли пандемія коронавірусу захопила наш регіон: всі масові заходи, всі зустрічі з Continue Reading

Uncategorized Вітання до Дня працівника соціальної сфери! Continue Reading

Uncategorized Хмельницька єврейська громада приймає гостей Пандемія коронавірусу, на щастя, не паралізувала життя хмельницької єврейської громади. Нам є про що розповісти і що показати. Проект Кешер в Україні започаткував проєкт «Подорожуємо громадами України. В гостях у…». І нам випала честь стати першими, куди завітали жінки Проекту Кешер Continue Reading

Uncategorized Душевно і по-сімейному Особливо затишним і приємним був Шабат, який ми провели 16 жовтня у нашому Центрі соціального захисту. Живе спілкування, весела музика й пісні, смачні страви, притчі, шабатні історії, - все це додало гарного настрою і сердечності нашому заходу. Мабуть, кожен із Continue Reading

Uncategorized Thank You https://www.youtube.com/watch?v=SznWC8bDEpI&feature=youtu.be Continue Reading

Uncategorized І знову посиділки в кафе Серед безлічі заходів, які ми проводили до свята Суккот, особливою прихильністю наших клієнтів користувалися посиділки в кафе. Камерна обстановка, затишок, тепла атмосфера, красива сервіровка і подача страв, - все це налаштовувало на дружню розмову в колі давніх знайомих (котрі бачилися Continue Reading

Uncategorized Шабатні зустрічі Посиділки перед суботою після тихої прогулянки міським парком, схоже, стають уже приємною традицією. 2 жовтня група наших клієнтів знову відвідала кафе «Еклер» і в атмосфері затишку і тепла вела неквапну бесіду. Тема розмови - традиції свята Сукот. Смачна трапеза, приємна Continue Reading

Uncategorized Виставка Т. Яблонської 1 жовтня наші клієнти отримали чудовий дарунок від Хмельницького обласного художнього музею: можливість відвідати виставку картин народної художниці, Героя України, лауреата багатьох премій Яблонської Тетяни Нілівни. Надзвичайно цікавою була розповідь співробітниці музею, волонтера Хеседу Ольги Нікітіної про художницю, її непросту долю Continue Reading

Uncategorized Шабат: навчаємо молодих Шабат для єврея – найбільше, найурочистіше свято. Шість днів він має трудитися в поті чола, а на сьомий сповна насолодитися великим даром Всевишнього – суботою: святкувати за багато накритим столом, славити Господа в молитвах і псалмах, дати спочинок тілу і Continue Reading

Uncategorized ХАГ СУККОТ САМЕАХ! Continue Reading

Uncategorized З користю і приємністю Дефіцит спілкування, пов’язаний з карантином, дається взнаки. В цей непростий період особливо важливо дійти до кожного клієнта, розпитати, що його турбує, цікавить, зрештою – просто красиво і весело провести час. Тому посиділки в кафе, які ми організували наприкінці вересня, були Continue Reading

Uncategorized Вшанували пам’ять Традиційно щороку наприкінці вересня ми відвідуємо братську могилу в Меджибожі. 22 вересня 1942 року, погожого і теплого дня, коли ніщо не віщувало біди, в меджибізькому яру було розстріляно понад три тисячі євреїв. Цю підлу і жорстоку акцію фашисти готували потайки. Continue Reading

Uncategorized Меджибіж знову здивував і порадував В неділю, 27 вересня, в Державному історико-культурному заповіднику «Межибіж» відбулася презентація проекту «Меджибіж полікультурний», реалізованого ним у партнерстві з Хмельницькою обласною громадською організацією «Меджибіж-2000». Учасники заходу першими отримали щойно виданий в рамках цього проекту ілюстрований путівник «Меджибіж полікультурний», що складається з Continue Reading

Uncategorized День Народження 21 рік https://www.youtube.com/watch?v=tH-hvDsRhDk Continue Reading

Uncategorized Інвестиція в знання Як відомо, найкраща інвестиція - це інвестиція в знання. ХБФ «Хесед Бешт» разом з Всеукраїнською волонтерською мережею «Volunteer Community» вже вкотре організовують напередодні Дня Знань акцію «Збери портфель дитині». Цей рік не став винятком. Силами волонтерів фонду, а також за сприяння Continue Reading

Uncategorized Хеседу буде 21 фінальна пісня Про наш Хесед складено стільки пісень і віршів, що вистачило б на чималеньку збірку. Ми пишемо їх просто від любові до нашої чудової установи, а ще – до пам’ятних дат. До 21 річниці ХБФ «Хесед Бешт» ми підготували нову пісню Continue Reading

Uncategorized Вікно в світ Уже півроку наші клієнти не відвідують Хесед через карантинні обмеження. Щоб підтримувати зв’язок з ними та забезпечувати участь клієнтів у культурному житті громади, ми проводимо різні онлайн-заходи. Одначе люди старшого покоління та позбавлені фізичної можливості вільно рухатися в силу проблем Continue Reading

Uncategorized Своє дерево на Святій землі Наш Хесед започаткував чудову акцію: висаджувати в Ізраїлі іменні дерева. В такий спосіб ми висловлюємо вдячність спонсорам, які допомагають фонду творити добрі справи, а також волонтерам та нашим найактивнішим клієнтам. Уже висаджено 30 дерев в гаю «Україна», і ця робота Continue Reading

Uncategorized 9 Ава Піст 9 Ава Сьогодні увечері 29 липня заходить Тіш’а бе Ав (в перекладі з івриту Дев'яте ава). Це національний день жалоби і посту у євреїв в пам'ять про руйнування Першого і Другого храмів у Єрусалимі. Цього дня євреї нічого не їдять, не п'ють, навіть не вмиваються, (дозволено лиш мити руки Continue Reading

Uncategorized Идишкайт. Еврейский юмор https://www.youtube.com/watch?v=VD0sj0F5dys Continue Reading

Uncategorized Нагородження Національного конкурсу Благодійна Хмельниччина https://www.youtube.com/watch?v=MDz2ecXT-y8 Continue Reading

Uncategorized Ми народ Подільські легенди. (Малиновський Ц.К.) Вступ. Село Купіль розташоване у верхів'ї Південного Бугу - там річка народжується серед ставків і озер. Археологи, які виявили неподалік стародавні поселення, вважають, що люди селилися тут ще на початку нашої ери. Геродот у розповідях про Скіфію згадував Continue Reading

Uncategorized Перед святом Шавуот Менеджери ХБФ «Хесед Бешт» зустрілись з учасниками групи «Шабат» та волонтерами FSU «Volunteer Community» на платформі Zoom, щоб нагадати про походження свята, традиції, про те, як його відзначати, що ставити на святкову трапезу. Єврейське свято Шавуот ми відзначаємо в честь найбільшої Continue Reading

Uncategorized Дорогі друзі! Сьогодні велике єврейське свято Шавуот. ХБФ «Хесед Бешт» від душі вітає вас та бажає праведного й щасливого життя без ворогів і перешкод, щирих молитов і міцної віри, щедрих дарів природи і багатого стола, веселого настрою й любові. Пам’ятайте про важливі Continue Reading

Uncategorized Подарки к Шавуот 27 мая группа работников и волонтёров ХБФ «Хесед Бешт» побывала у малоподвижных и лежачих клиентов. Во время визитов мы рассказывали о празднике Шавуот, беседовали на разные темы, оказали морально-психологическую поддержку в это непростое время, спрашивали о нуждах и потребностях, вручили Continue Reading