Полегшили працю патронажних

ХБФ «Хесед Бешт» дбає не тільки про клієнтів фонду, а й про працівників усіх своїх регіональних представництв. Відомо, що в патронажних, котрі здійснюють догляд на дому за людьми похилого віку та малорухомими клієнтами, робота дуже непроста. А як буває важко на руки, коли потрібно доставити підопічним громіздкі покупки чи принести з Хеседу засоби гігієни, мийні засоби та багато інших речей, потрібних у побуті. Щоб полегшити працю патронажних працівників, фонд закупив для них сумки-візочки – красиві і місткі. Відтепер їм буде простіше доставляти клієнтам все необхідне.
З цією ж метою – полегшити працю соціальних працівників по догляду за квартирами підопічних – фонд придбав клієнтам за програмою «Догляд на дому» сучасні швабри з мікрофіброю та зручні відра.