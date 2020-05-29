Подарки к Шавуот

27 мая группа работников и волонтёров ХБФ «Хесед Бешт» побывала у малоподвижных и лежачих клиентов. Во время визитов мы рассказывали о празднике Шавуот, беседовали на разные темы, оказали морально-психологическую поддержку в это непростое время, спрашивали о нуждах и потребностях, вручили пакеты с молочными продуктами и поздравили с наступающим праздником. Мы побывали у 33 клиентов.

Хотя все наши подопечные вниманием не обделены, эти встречи оказались очень важными и для клиентов, и для нас. Они послужили делу укрепления связи внутри общины и между людьми разных поколений. Они помогают нам в утверждении понятия еврейского народа как единого целого.