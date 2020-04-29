Любій малечі – про цікаві речі

Заснована Фондом Гарольда Грінспуна програма «Піжамна бібліотечка» дарує сотням тисяч сімей у всьому світі єврейські дитячі книжечки на рідній для кожної дитини мові. Це барвисті, багато ілюстровані захоплюючі історії, казки, біблейські історії, оповідання, вірші. Написані вони красивою мовою, оформлені зі смаком. Частина книг приурочена єврейським святам, ще частина так чи інакше пов’язана з єврейськими темами й сюжетами. Ці книги – суцільне задоволення для малечі.

Сьогодні у ХБФ «Хесед Бешт» надійшла чергова порція літератури. Абсолютно безкоштовно отримують її й ті сім’ї з дітьми від 2 до 9 років, які оформили передплату на «Піжамну бібліотечку».

Якщо ви хочете, аби ваші діти були інтегровані в життя єврейської громади, щоб вони зберігали єврейську самосвідомість та більше знали про єврейське життя, свята, події, – скористайтеся такою чудовою можливістю. Оформіть річну передплату на книжечки цієї серії на сайті www.pjlibrary.ru. Створіть своїм дітям змістовну бібліотеку. Привчайте читати їх змалку, і тоді книга – розумна, мудра порадниця, найкращий друг – стане їм вірним супутником на все життя.