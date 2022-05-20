Пікніки на честь свята

Що ми знаємо про Лаг ба-Омер? Більшість із нас скаже (і будуть праві), що в це веселе свято влаштовуються пікніки з багаттями та шашликами, а діти стріляють з луків, грають рухливі ігри та всіляко забавляються.

Але в першу чергу слід сказати, що це свято має духовне підґрунтя. Це день смерті великого єврейського мудреця і праведника, Шимона Бар Йохая (Рашбі), автора книги Зоар – основної праці Каббали (містичного вчення іудаїзму). День своєї кончини Рашбі заповів своїм учням відзначати як день великої радості, бо саме того дня всі плоди його вчення досягли найбільшої закінченості і досконалості.

Це свято пов’язане з іще однією радісною подією: Талмуд розповідає, що упродовж кількох тижнів після свята Песах лютувала жахлива епідемія, яка забрала життя 24 тисяч учнів рабі Аківи «в покарання за те, що вони не виявляли належної уваги один одному». В Лаг ба-Омер епідемія припинилася. Тому іншою темою цього свята є Агават-Ісраель – обов’язок любити і поважати свого ближнього.

Це та багато інших цікавих речей ми розповідали сьогодні нашим відвідувачам: окремо учасникам жіночого та чоловічого клубів. Оскільки погода не зовсім сприяє виходу на природу, ті два заходи ми провели в Хеседі. Палили вогнища, смажили сардельки, запікали картоплю. Смачно частувалися, розповідали цікаві випадки з життя, єврейські майси, анекдоти. Говорили й про політику – нам зовсім не байдуже, що відбувається навколо у ці тривожні воєнні дні.

Головне ж – ми раді були бачити один одного, розважитися, поспілкуватися, вкотре продемонструвати єврейську єдність, засвідчити один одному свою повагу, як велить традиція свята Лаг ба-Омер.