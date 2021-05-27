Пікнік в угіддях бобрів!

Весна не тішить нас теплом, але ми вишукуємо можливості, щоб помилуватися свіжою зеленню, послухати спів пташок, відчути подих землі. Наш вчорашній пікнік біля річки поміж вербами і зелених заростів – яскраве тому підтвердження.
Ми чудово провели час: спочатку говорили про єврейські свята, далі – посмажили ковбаски і накрили багатий стіл, жартували, переповідали єврейські майси, просто спілкувалися, розповідали про будні в карантині, обмінювалися куховарськими рецептами, закинули вудочку і навіть побачили результати хазяйнування бобрів! Додому поверталися переповнені приємними враженнями. Природа не може розчарувати!