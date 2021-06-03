Пікнік – це радість спілкування

Чому нас так манить природа? Мабуть, тому, що людина – також творіння природи, невіддільна її часточка. Навіть кілька годин, проведених в лісі чи біля річки, дають силу, енергію, зміцнюють здоров’я, очищають думки і заряджають позитивом.
Вчора ми знову зібрали на пікнік наших друзів-клієнтів і знову залишилися надзвичайно задоволеними від перебування в зеленому раю. Здавалося б, що тут особливого? Виїхали до озера, насмажили ковбасок, поїли-погомоніли, нарвали болотних ірисів, отримали свіжу порцію п’янкого повітря. Але все пізнається в порівнянні: після тривалого карантину для нас подібні виїзди – майже поема…
Ні, не дарма ми так чекали літа. Радіймо, бо попереду – багато сонячних днів. І якщо Всевишній зласкавиться, то будуть у нас чергові зустрічі на природі, прогулянки на катамаранах, екскурсії і море позитиву. Тобто – спілкування, яке (вже доведено!) подовжує життя!