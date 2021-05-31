Пікнік біля озера

Природа у нас, мабуть, не гірша, ніж у Швейцарії. Тому кожен вихід на зелене привілля – це відпочинок, відхід від буденності, це тихе свято для душі. За тих кілька годин, що ми провели біля озера в Гречанах, ми, образно кажучи, відтанули і переповнились позитивом. А хороший настрій – це теж запорука доброго здоров’я.
На пікніках завжди знаходяться цікаві теми для розмов. А тим паче – коли давненько не бачились. От і цього разу: перед шабатом ми поговорили про те, як підготувались і святкуватимуть його наші клієнти, потім розвели багаття і посмажили ковбаски, накрили щедрий стіл. Як завжди – жартували, розповідали шабатні майси і історії. Чоловіча команда рибалила. Тим рибкам-неборакам, які необачно попались на гачок, хлопці дали волю. Як мовиться, жодна жива істота не постраждала. Навіть навпаки: качиний виводок теж завітав до нас на пікнік і підживився залишками з нашого столу.
Ми отримали безліч подяк від наших клієнтів і побажання зустрічатися в подібній обстановці якомога частіше.