Підтримка від американських дітей

Весь світ підтримує Україну в її палкому прагненні захистити рідну землю від ворожої навали. Сьогодні ми отримали до болю, до щему зворушливу звістку від дітей єврейської громади з м. Лорел, штат Меріленд (США). Вони вітають нас зі святом Песах та від душі бажають миру.
Ось що написала нам у цьому листі рабин Ребекка Гулд, предки якої родом з українського міста Одеса: «Хай вас надихне щире послання від наших діток. І хай у вас вистачить мужності, щоб відсвяткувати пасхальний седер з почуттям свободи! Посилаємо вам «хазак» – благословення на силу, щоб міцнів кожен учасник вашої громади. Всього найкращого вам у ці найважчі часи».
Щиро дякуємо! Кожен факт підтримки і справді робить нас сильнішими!