Під опікою Хеседу – дітвора





Хесед допомагає не тільки клієнтів похилого віку, а й дітворі. В усіх регіональних представництвах фонду щойно завершилася видача молодим сім’ям продуктових наборів та дитячого взуття за програмою «Дитячий SOS». Це солідна допомога. В продуктові набори входить велика кількість різноманітних продуктів: борошно, крупи, макарони, куряче філе, олія, консервовані ананаси, згущене молоко. А взуття – сучасне, красиве і недешеве – діти вибирали собі самі, за своїми уподобаннями. Було закуплено також багато пральних машин та іншу побутову техніку в наші регіони. І мамам, і дітворі – соціальний захист у вигляді приємних сюрпризів.

А от ще показовий випадок: сім’я Вакштейнів з Тернополя з настанням карантину опинилася в дуже непростому матеріальному становищі: мама – домогосподарка, кинулась було знайти якусь зайнятість – ніде не беруть; батько переведений на дистанційну роботу, працює на півставки, старша донька теж залишилася без роботи. А тут виникла проблема: меншому сину Михайлику не було на чому робити уроки, терміново знадобився стіл. На щастя, є Хесед, який завжди підставить плече в скруті. Він і придбав юному школярику просторий, зручний і красивий письмовий стіл. Михайлику залишилося лиш радувати батьків (і Хесед!) гарними знаннями та приносити додому відмінні оцінки.