Пасхальний седер

Uncategorized «Читаємо! Декламуємо! Популяризуємо!» Проблема духовності є досить актуальною в наш час. Адже саме духовні цінності є найвищими ідеалами людства. Вони відіграють провідну роль у житті людини, оскільки ґрунтуються на родинних цінностях, поняттях добра, свободи, справедливості, істини, миру. Саме такі цінності пропагує дитячо-юнацький театр «Летючий Continue Reading

Uncategorized «Книга оживає» Почалася робота над проектом «Книга оживає» під егідою «Піжамної бібліотечки». Діти і батьки з цікавістю включилися у виготовлення костюмів для ілюстрації окремих книг «Піжамної бібліотечки». Участь у цьому проекті дає можливість не тільки оволодіти навичками шиття. В першу чергу це Continue Reading

Uncategorized «Рука доброти» Під такою назвою в нашому Хеседі почав діяти новий інтерактивний проект, розроблений фахівцями фонду спеціально для взаємодії з клієнтами, аби морально підтримати їх в умовах карантину, урізноманітнити і скрасити їм життя. На учасників проекту (а це немало-небагато – 600 чоловік) Continue Reading

Uncategorized З історії маци Серед експонатів Шепетівського краєзнавчого музею є механізм, який привертає увагу відвідувачів своєю дивною конструкцією. Це пристрій для виготовлення маци, його передала до музею Алла Семенівна Мельц у 1999 році. Мацу куштують на згадку про те, що під час виходу з Continue Reading

Uncategorized Добродіяння зараховуються на небесах Ми народжені для того, щоб бути корисними один одному. Допомога іншим є найвищим мірилом людської доброти. «Річки не п’ють свою воду, дерева не їдять своїх плодів, сонце не світить саме собі і квіти не пахнуть для себе. Життя для інших Continue Reading

Uncategorized Штетл № 8 Днями вийшов друком літературно-публіцистичний збірник Штетл № 8, приурочений темі «Ми – народ!». Пророк Ісайя сказав про єврейський народ: «Світоч народам світу». І справді: він зробив безліч життєво важливих відкрить, залишив людству багато мудрості. Єврейський народ дав світу Мойсея і Continue Reading

Uncategorized Листівки до свята Перефразовуючи відомі слова, скажемо: нічого не обходиться так дешево і не цінується так дорого, як увага. До свята Песах ХБФ «Хесед Бешт» розіслав нашим підопічним в малі віддалені регіони близько ста яскравих вітальних листівок. Звичайно, вони не обділені увагою, працівники Continue Reading

Uncategorized Скорочуємо відстані Весна почалася з приємної звістки для тих патронажних працівників ХБФ «Хесед Бешт» в регіонах, які досі були змушені долати значні відстані до своїх підопічних пішки. Для них придбано велосипеди – зручні, легкі, з кошиками для поклажі. Велосипеди от-от будуть відправлені Continue Reading

Uncategorized Пасхальний седер Розпочалося найбільше свято єврейського народу – Песах. Воно триватиме вісім днів. Вже другий рік з відомих причин ми не можемо збиратися, щоб відзначати його в громаді. Але в цьому році карантин не став нам Continue Reading

Uncategorized Песах з дотриманням традицій Учасники Денного центру отримали від ХБФ «Хесед Бешт» до свята Песах продуктові набори, щоб достойно і з дотриманням традицій святкування відзначити це свято. До наборів увійшли яйця, яблука, волоські горіхи, курячі стегна, зелена цибуля, сік, хрін, – все те, що Continue Reading

Uncategorized Семінари для екскурсоводів З ініціативи відділу туризму Тернопільської міськради в березні були проведені три онлайн-семінари з історії тернопільського єврейства. Три групи екскурсоводів міста прослухали музейну екскурсію з єврейської історії Тернопільського представництва фонду «Хесед Бешт», взяли участь в онлайн-засіданні круглого столу, яке було присвячене Continue Reading

Uncategorized Жіноче пальто Менеджери ХБФ «Хесед Бешт» щодня обдзвонюють клієнтів фонду. Запитують про здоров’я, самопочуття, емоційний стан, виявляють матеріальні потреби. В ході таких обдзвонів сформувався чималенький список на зимові пальто. І невдовзі в рамках програми «Зимова допомога» Хесед придбав 70 новеньких жіночих зимових Continue Reading

Uncategorized Збір конкурсних заявок подовжено до 15 березня! Навколо нас є багато людей, котрі роблять добрі справи, допомагають ближнім. Вони роблять це від чистого серця і часто навзаєм не отримують навіть простого «Дякую». Конкурс «Благодійна Україна» – прекрасний шанс вшанувати благодійників. Ви робите добрі справи або знаєте людей, групи, організації, Continue Reading

Uncategorized Молодіжні посиденьки в Пурім Про Пурім – найвеселіше свято в єврейській традиції, свято світла та радості, більше дізналися учасники Молодіжного клубу та волонтери ХБФ «Хесед Бешт». Під час захоплюючих настільних ігор наші гості довідалися, що Пурім відзначають у памʼять про порятунок євреїв від повного знищення Continue Reading

Uncategorized Прощавай, веселий Пурім! Цього Пуріму до наших малорухомих і хворих клієнтів завітали веселі клоуни. З веселими жартами, приповідками, пурімськими гостинцями. В подарункових наборах – традиційні трикутні гоменташі («аманові вушка»), продукти харчування та солодощі. Не зайвими в коронавірус виявилися й антисептики та захисні медичні Continue Reading

Uncategorized АНТИСЕМІТИЗМУ – РІШУЧЕ НІ! Опубліковано звіт за 2020 рік стосовно випадків антисемітизму в Україні. Як повідомляє Об'єднана єврейська община України в звіті, минулого року зафіксовано 49 випадків антисемітизму, а також випадки, котрі можуть бути сприйняті як антисемітизм, але такими не були. Загальна кількість антисемітизму є Continue Reading

Uncategorized Веселого, щасливого Пурима! Continue Reading

Uncategorized «Аманові вуха» до Пуріму До свята Пурім в Центрі соціальної допомоги ХБФ «Хесед Бешт» стояли неймовірні аромати: на кухні випікалися традиційні смаколики – гоменташі. В майстер-класі взяли участь п’ятеро учасників молодіжного клубу: два хлопці та троє дівчат. «Аманові вуха» будуть доставлені патронажними та командою Continue Reading

Uncategorized Пуримські маски В творчій майстерні ХБФ «Хесед Бешт» 23 лютого відбувся майстер-клас в дитячому клубі «Бештики» з виготовлення карнавальних масок. Керівник творчої майстерні Світлана Тукало розповіла діткам про історію та традиції святкування Пуріму, про чарівну Естер та її сувій. Діти самостійно вирізали Continue Reading

Uncategorized Молодіжний клуб 17.02.2021 відбулася онлайн-зустріч учасників Молодіжного клубу, лідером якої є Павло Гетманюк та учасників Сімейного клубу. Ми запропонували нашій молоді комп’ютерні курси, поговорили про історію свята Пурім та визначилися із подальшим планом роботи та приємно поспілкувалися. Continue Reading

Uncategorized Мітинг-молебень Сьогодні ми перегорнули ще одну трагічну сторінку історії єврейського народу та історії нашого міста. 15 лютого 2021 р. виповнилося 102 роки події, яка в історичній літературі отримала назву «Проскурівська кривава баня». На мітинг-молебень до пам’ятника жертвам проскурівського єврейського погрому зійшлися члени Continue Reading

Uncategorized «НІКОЛИ ЗНОВУ!» 9 лютого було осквернено пам’ятний знак на місці колишнього єврейського гетто, яке діяло в м. Проскурів в 1941-1942 роках. «НІКОЛИ ЗНОВУ!» Невже ми хочемо повторення страшенної трагедії Голокосту в сучасні часи? Ні! Тому наш обов’язок – нагадати кожному хмельничанину про те, із чого Continue Reading

Uncategorized Клуб розмовного івриту Певний час члени Клубу розмовного івриту зустрічалися на заняттях лиш на платформі Zoom. Після локдауну Клуб відновив офлайн-роботу з клієнтами молодшого віку. Підопічні віку 60+ і далі приєднуються до прямих трансляцій уроків в режимі онлайн. Головне – заняття тривають, і Continue Reading

Uncategorized ЗАПРОШЕННЯ НА МІТИНГ 15 лютого 2021 року виповнюється 102 роки події, яка в історичній літературі отримала назву «Проскурівська кривава баня». На знак вшанування пам’яті жертв єврейського погрому Хмельницький благодійний фонд «Хесед Бешт» проведе мітинг-молебень. Він відбудеться 15 лютого об 11 годині біля пам’ятника Continue Reading

Uncategorized JCC online Найбільша єврейська благодійна організація "Джойнт" (JDC) запустила на платформі YouTube онлайн-телебачення для євреїв з країн СНД - JCC online. За словами організаторів, тепер користувачам не треба підписуватися на різні джерела інформації в YouTube, адже весь цікавий контент єврейської спрямованості зібраний на Continue Reading

Uncategorized Відкриття меморіальної дошки 27 січня – набатна дата. Цього дня все прогресивне людство планети відзначає Міжнародний день пам’яті жертв Голокосту, запроваджений рішенням Генеральної Асамблеї ООН від 1 листопада 2005 року. Хоч Друга світова війна відходить все далі й далі, її криваві злочини ніколи Continue Reading

Uncategorized Пам’ять жертв Голокосту https://www.youtube.com/watch?v=003B7bgkn_M&feature=youtu.be Continue Reading

Uncategorized ЗУСТРІЧАЄМО ТУ БІ-ШВАТ Ту бі-Шват — новий рік дерев у єврейському календарі, єврейське свято. Відзначають на 15 день місяця Шват (січень — лютий). Існував звичай саджати дерева на честь кожного немовляти. На честь дочки саджали кипарис, а на честь сина — кедр. Росла Continue Reading

Uncategorized 27 січня євреї всього світу святкують Ту бі-Шват https://www.youtube.com/watch?v=RObDs2qOzyY Continue Reading