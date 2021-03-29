Пасхальний седер

Розпочалося найбільше свято єврейського народу – Песах. Воно триватиме вісім днів. Вже другий рік з відомих причин ми не можемо збиратися, щоб відзначати його в громаді. Але в цьому році карантин не став нам на заваді. Нас об’єднали платформа Zoom і прагнення відсвяткувати Песах разом.
В п’ятницю ми провели навчальний онлайн-Песах, на якому повторили з нашими клієнтами порядок проведення пасхального седеру. Треба сказати, в громаді зростає інтерес до єврейських свят, бажання неухильно дотримуватися традицій. Це було видно навіть з того, як багато клієнтів підключилося до Зуму. І це радує. Наша щоденна робота дає плоди.