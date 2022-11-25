Пам’яті Гіори Моісеєва

Не стало Великої Людини, Великого Творця – Гіори Моісеєва. Він доклав значних зусиль до створення нашого Хеседу.
Ізраїльтянин Гіора Моісеєв був талановитим художником, написав велику кількість картин, дарував своєму глядачу добро, радість, милість серця.
Світло його душі несемо донині, бо вважаємо наш Хесед його живою, його найкращою картиною. Ми працюємо за його баченням та настановами, сповідуємо в роботі його цінності. І це найкраща пам’ять про людину, коли справа її життя живе й процвітає.
Спи спокійно, дорогий друже! Знай, що ми в усьому намагаємось бути гідними твого славного імені!
Директор ХБФ «Хесед Бешт» Ігор РАТУШНИЙ та весь колектив фонду.