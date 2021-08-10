Щороку працівники нашого Хеседу, крім соціальної роботи, проводять цілу низку творчих заходів. Оскільки в кожен проект вкладається душа (інакше ми не працюємо!), то за рік збирається вагомий і дуже цікавий за наповненням творчий доробок. Найбільш вдалі заходи ми намагаємось зафільмувати.
Один з них – наш кардинально новий проект, який називається «Осім хаїм!». У вільному перекладі з івриту це означає «насолоджуємося життям». І сьогодні ми виносимо на суд глядача перший фільм з цього циклу – «Под большим лоскутным одеялом». Ми назвали його за назвою єврейської пісні, яка і стала музичним супроводом даного фільму. В цьому фільмі її виконав керівник музичних програм Хеседу Анатолій Музика.
Емоційне піднесення, вихор спогадів, неповторні картинки єврейського побуту проносяться перед очима, коли слухаєш цю душевну пісню. Вона дарує нам радість і світлу печаль. Вона переносить нас в той ностальгійно-чарівний світ минулого, якому, на жаль, нема вороття…