Ольга Іванівна БОНДАР

Ця тендітна красуня працює бухгалтером-фінансистом і виконує досить серйозні функції у складному механізмі Хеседу: нараховує заробітну плату і обчислює податки, на ній – фінансова звітність і аналітичний облік господарської діяльності фонду, а ще економічний та фінансовий супровід багатьох проектів, що втілюються в життя нашими менеджерами.
Вдумлива, серйозна і дуже відповідальна, має аналітичний склад розуму. Тому й не дивно, що її захоплення – інтелектуальні ігри, зокрема шахи. Оля – надійна подруга і глибока людина, вірна, незрадлива, чуйна, вона має велике добре серце і тонку організацію душі.