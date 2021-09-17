Олена Феодосіївна МІСЯЦЬ

Професія бухгалтера вимагає всидливості та зосередженості, як ніяка інша. Цю роботу не зачиниш в кабінеті о шостій. Олена частенько несе додому «гроссбухи» із звітністю, щоб у спокійній обстановці звірити зроблене за день або знайти блукаючу копійку, через яку «не грає» баланс.
Олена Феодосіївна 13 років працює в Хеседі. Її посада головного бухгалтера не терпить халатності й байдужості. Навпаки: вимагає надзвичайної відповідальності, самодисципліни та скрупульозності, бо робота з цифрами це в першу чергу уважність і точність.
Олена дуже вимоглива до себе і до колег. Її висока кваліфікація і професіоналізм дозволяють чітко вести бухгалтерію установи, вчасно розробляти бюджети, звітувати в усі належні інстанції і виконувати ще масу іншої необхідної роботи. Ця працелюбна і інтелігентна жінка – сама серйозність. А ще вона ніжна мама та гарна господиня.