Олексій Васильович КАРПАЛЮК

Це наш менеджер з постачання, фахівець із соціальної роботи. Олексій належить до тієї когорти людей, для яких важливо робити «не словом, а ділом». Значення імені Олексій – «захисник», і дійсно, за роки роботи у фонді він став справжнім захисником інтересів клієнтів. Саме від його роботи залежить комфорт усіх наших підопічних, оскільки він займається реалізацією соціальних програм «Мокед» та «Зимова допомога».

Олексій Васильович має неабиякі організаційні здібності, вміє швидко приймати рішення та впевнений у власних силах. Він – натура харизматична та наділена відмінним почуттям гумору, зразок компетентного та цілеспрямованого фахівця у справі закупівлі. Кожен його день – це безперервна робота з постачальниками, кураторами регіонів, підопічними, з великою кіпою паперів та звітів. У ньому гармонійно поєднуються аналітик, прагматик, логіст, психолог, спеціаліст з маркетингу та тендерів, економіст, будівельник, консультант з побутової техніки… Все це робить Олексія унікальним.

Розумний, раціональний, впевнений у собі, він володіє перспективним мисленням та сильним характером. За складом характеру Олексій інтроверт і не прагне публічності. Він тихий, мовчазний, врівноважений та вдумливий, а вимогливість завжди розумна та обґрунтована.