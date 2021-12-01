Один день Хануки

Ханука! Она всегда радует, удивляет, умиляет! Конечно же, карантин ограничивает наши возможности, ведь мы не можем устраивать массовые мероприятия. Но делаем то, что в наших силах, чтобы клиенты почувствовали праздник.

Сегодня мы предлагаем вам ознакомиться с нашей работой за один ханукальный день (а таких дней у нас целых восемь!). Сотрудники Хмельницкого представительства поздравили со 100-летним юбилеем и Ханукой старейшего члена общины Абрама Дихтяра, зажгли в его доме ханукальные свечи, привезли для угощения пончики; мы также в течении дня выдавали клиентам пончики и провели встречу на платформе Zoom по программе «Давай подключимся» с клиентами 67+ северного региона; детки из г. Ровно делали праздничные открытки для поздравления дедушек и бабушек и сами тоже получили подарки; клиентка Людмила Глязер из Тернополя получила в подарок набор ниток для будущей кофты, а Лина Островская из Каменца-Подольского – картину. Они об этом мечтали, а в Хануку их мечты осуществились; вот такие шикарные пончики получили подопечные луцкой общины, они же предложили деткам посмотреть чудесный детский спектакль театра теней, как Рутти ходила в гости к бабушке Басе (вот ссылка, кому интересно, посмотрите – https://youtu.be/KSBNLzleD64 ); мы посещали наших клиентов на дому, дарили им ханукальные лампады и вместе с ними зажигали свечи, а вечером члени общин собирались возле больших ханукий в своих городах и присутствовали при зажигании очередной свечи; и т. д. и т. п.

Огромное спасибо Джойнту за то, что дал нам возможность так ярко праздновать, каждый день радовать наших подопечных новыми сюрпризами! Спасибо всем кураторам, которые очень стараются и делают дни Хануки настоящим праздником!